Новую систему планируется разработать как открытую, чтобы пассажиры могли использовать разные способы оплаты - банковские карты, мобильные устройства, QR-коды и другие решения.

Планируется, что новая система сделает расчеты возможными без предварительной покупки билета - она будет учитывать поездки и применять к пассажиру наиболее выгодную плату. Одновременно система позволит более гибко формировать тарифы и быстрее внедрять новые решения, надеются на предприятии.

По словам Барташевичи-Фелдмане, существующая система устарела, и ее невозможно согласовать с современными возможностями расчетов, в том числе банковскими картами. Кроме того, на предприятии сейчас действуют несколько не связанных между собой билетных систем, которые технологически устарели и не могут развиваться.

Одно из требований закупки - интеграция с существующими э-талонами, чтобы их и в будущем можно было использовать для регистрации поездки. "Это особенно важно для пожилых людей и пассажиров с инвалидностью - если они не захотят менять свои привычки, никаких дополнительных шагов с их стороны не потребуется", - сказала Барташевича-Фелдмане.