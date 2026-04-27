Накопления на 2-ом пенсионном уровне. Когда их разрешат снимать в Латвии?

Наша Латвия
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Он отметил, что вопрос сложный и вызвал широкий резонанс в обществе, поэтому сегодня на заседании была достигнута договоренность о том, что партнерам по коалиции необходимо дополнительное время, чтобы ознакомиться с предложением, поданным СЗК.

"Через неделю мы продолжим переговоры в коалиции, чтобы найти общий знаменатель", - подчеркнул Рокпелнис.

Как сообщалось, к рассмотрению на заседании совета по сотрудничеству формирующих правительство партий поданы предложения о выплате населению на покрытие медицинских расходов накопленного во втором пенсионном уровне капитала.

В настоящее время капитал накопленной пенсии может быть использован только для назначения пенсии по старости или в случае смерти участника программы.

Многоик считают, что в условиях, когда система здравоохранения не приведена в порядок и в ней имеются существенные недостатки, когда люди не могут своевременно получить необходимую медицинскую помощь или приобрести назначенные врачом лекарства, необходимо обсудить вопрос об использовании капитала, накопленного во втором пенсионном уровне, для оправданного с медицинской точки зрения лечения.

Предполагается, что Кабинет министров может установить диагнозы и другие критерии для обоснования заявки на выплату средств из пенсионных накоплений второго уровня.

#здравоохранение #Латвия #коалиция #пенсионный уровень
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Роскошная свадьба украинской модели и IT-бизнесмена в Каннах: сколько стоили Рики Мартин, Галкин и Меладзе (фото) Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Юные преступницы из Вуосаари: полиция Хельсинки столкнулась с беспрецедентным вызовом
ЧП и криминал
Изображение к статье: В медицине Латвии усилят русский язык? Прозвучало обоснованное мнение
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия

