Налог на мамину помощь: надо ли делиться с СГД семейными банковскими перечислениями?

Дата публикации: 27.04.2026
«Работаю как самозанятое лицо, плачу налог на микропредприятие (25%). С некоторого времени у меня по объективным причинам существенно снизились доходы, и моя мама, которая получает две пенсии (обычную и как репрессированное лицо) изъявила готовность мне помочь, отдавая часть второй пенсии каждый месяц как дар.

Считается ли это моим доходом? И должна ли я вносить эти деньги, полученные от матери, в ежеквартальную декларацию и платить за это какой-то налог?»

Кристине Аугсткалне-Яунберзиня, специалист отдела общественных связей Службы государственных доходов:

– Мать является родственницей. Согласно нормам законодательства, подарки от родственников до третьей степени родства подоходным налогом не облагаются, если только они не связаны с экономической (хозяйственной) деятельностью.

В налоговой декларации микропредприятия (MUN) указывается только доход от экономической (хозяйственной) деятельности. Раз подарок от матери не связан с такого рода деятельностью, в декларации MUN его указывать не нужно.

Единственный момент: если сумма подарка за год превышает 10 000 евро, то в следующем году необходимо будет подать годовую декларацию о доходах; сумма подарка должна быть указана в разделе “Neapliekamie ienākumi” («Доход, не облагаемый налогом»).

#налоги #спрашиваете — отвечаем #декларация #родственники
Автор - Марина Блументаль
