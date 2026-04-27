«Народная» компания, а дерет с три шкуры - пассажир о полете с airBaltic

Дата публикации: 27.04.2026
ФОТО: LETA

Преподаватель RSU Айвис Домбровскис поделился в Facebook поделился мыслями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии. Компания-то принадлежит государству, то есть как-бы народу.

"Готовлюсь лететь в Великобританию. К сожалению, British Airways больше не выполняет эти рейсы. Осталось два варианта: лететь либо Ryanair, либо airBaltic. Выбор нерадостный, но если уж выбирать из двух зол, то я всё-таки остановился на airBaltic... Только прошёл онлайн-регистрацию на рейс, как понял, что нужно докупить дополнительные килограммы ручной клади. За лишние 4 кг пришлось заплатить почти 30 евро. Думал, что теперь всё в порядке и я спокойно полечу с маленьким чемоданом и сумкой для ноутбука… но нет!

Решил проверить размеры. Чемодан подошёл идеально, а вот с сумкой для ноутбука возникла проблема. По правилам она считается «личной вещью» и должна быть заметно меньше чемодана. В любой другой авиакомпании это обычно не вызывает вопросов, но у меня ноутбук с экраном 17,5 дюйма, и сумка из-за него на несколько сантиметров превышает лимиты airBaltic.

Связался с авиакомпанией и узнал, что у меня сейчас три варианта: Лететь без ноутбука; Заплатить ещё 60 евро за второе место ручной клади (из-за 5 см!); Не брать маленький чемодан, а заменить его сумкой для ноутбука.

Это заставило задуматься. В авиакомпании, услугами которой я всегда пользовался (то есть британской), таких проблем никогда не было! Там никто не бегал и не выискивал, как бы побольше «содрать» с пассажиров. Британцы бесплатно предлагали хотя бы небольшую закуску и воду. А в airBaltic даже за стакан воды, чтобы запить таблетку, нужно заплатить (друзья рассказали)!

Дело даже не в деньгах, а в отношении!

Каждые несколько лет жители Латвии через правительство вливают в airBaltic десятки миллионов евро из денег налогоплательщиков. Компания работает в убыток, а руководство получает астрономические зарплаты за «неэкономное» хозяйствование. При этом государству принадлежит доля в компании, что означает: государственные представители прекрасно знают, что там происходит.

Цены на билеты при этом значительно выше — в два раза и больше, чем было у британской компании!

Всё это я написал лишь для того, чтобы акцентировать одну мысль — отношение. Какое отношение у компании к обществу, которое постоянно её спонсирует?

Каждый думает и поступает как хочет, но моё личное решение: лучше лететь через Литву или Польшу, но подальше от «национальной» авиакомпании!", - написал он.

Кстати, в комментариях многие отметили, что стараются выбирать другого авиаперевозчика всегда, когда это возможно. В основном из-за слишком высоких цен и отсутствующего сервиса.

