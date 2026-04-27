Подписано соглашение между Латвией и Украиной о признании и обмене водительских удостоверений, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Соглашение предусматривает, что граждане обеих стран смогут обменять выданное в своей стране водительское удостоверение на удостоверение другой страны без сдачи экзаменов, тем самым существенно упрощая административные процедуры для лиц, которые переезжают на постоянное место жительства или длительно находятся в другой стране.

Цель соглашения — способствовать мобильности людей и взаимному сотрудничеству. В министерстве отмечают, что оно также принесёт прямую пользу держателям водительских удостоверений как Латвии, так и Украины.

Латвийское регулирование предусматривает, что водительские удостоверения, выданные в странах вне Европейского союза, можно обменять только после сдачи экзамена по вождению, если не заключён международный договор. Подписание соглашения с Украиной решает этот вопрос, обеспечивая равный и взаимно признанный подход в обеих странах.

Соглашение также определяет порядок обмена водительских удостоверений, а также принципы обмена персональными данными. В Латвии за обмен водительских удостоверений отвечает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD).

Соглашение подписано во время пленарного заседания Латвийско-украинской комиссии по сотрудничеству. Со стороны Латвии его подписал парламентский секретарь Министерства сообщения Кристап Заляйс, а со стороны Украины — заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

В ходе визита на Украину латвийская делегация встретилась с ответственными учреждениями Украины в сферах транспорта, территориального развития и цифровой трансформации, обсудив сотрудничество между двумя странами, в том числе будущие и актуальные вопросы в транспортной отрасли и в области цифровизации государственных услуг.

Заляйс отметил, что визит на Украину подтверждает постоянную поддержку Латвией Украины и приверженность обеих стран продолжению тесного сотрудничества, способствуя практическим и значимым для жителей решениям даже в сложных геополитических условиях.

Как уже сообщало ЛЕТА, в конце января этого года правительство поддержало подготовленный Министерством сообщения проект правил для подписания соглашения между Латвией и Украиной о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

Перед обменом водительского удостоверения заявителю необходимо будет представить в компетентный орган другой страны оригинал выданного в своей стране удостоверения вместе с заверенным переводом. Также заявитель обязан пройти медицинские проверки, предусмотренные национальными нормативами другой страны для получения водительского удостоверения.