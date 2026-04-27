В понедельник в Латвии вновь усилится северный, северо-западный ветер, однако он будет не таким сильным, как в воскресенье, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Скорость ветра в порывах достигнет 13–18 метров в секунду, наиболее ветреная погода ожидается в восточной части страны.

Солнце временами будут закрывать облака, местами возможны кратковременные дожди, снег и град. Максимальная температура воздуха составит +6..+10 градусов.

В Риге ожидается сухая и солнечная погода. Северный, северо-западный ветер в порывах будет достигать скорости до 17 метров в секунду, воздух прогреется до +7..+8 градусов.

К западу от Латвии расположен обширный антициклон, к востоку — циклон. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1008 гектопаскалей на границе с Россией до 1019 гектопаскалей на южном побережье Курземе.