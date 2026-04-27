В передаче TV24 «В центре внимания: экономика» эсперт по пенсионной системе, доктор экономических наук и ассоциированный профессор RBS Эдгарс Вольскис отметил, что в реальности ситуация с накоплениями второго уровня несколько сложнее, мем просто "дать или не дать".

Он указывает, что пенсионный капитал нельзя воспринимать как просто свободно доступные деньги, которые можно в любой момент вывести из системы.

«Нет, это не ваши деньги! Это пенсионный капитал, сформированный через публичную налоговую систему», — поясняет он.

Эксперт подчёркивает, что на протяжении многих лет людям объясняли: уплачивая налоги, они формируют личные пенсионные накопления. Люди делают социальные взносы, деньги поступают в пенсионную систему и управляются с наилучшими намерениями — с целью обеспечить выплаты пенсий в будущем: «Это не история только о первом или втором уровне по отдельности. Оба формируются из уплаченных людьми налогов — это не деньги людей, это налоги», — отмечает он.

Эксперт признаёт, что у него возникают серьёзные сомнения относительно идеи позволить людям просто изымать пенсионные накопления. По его мнению, здесь должны подключиться и юристы по конституционному праву: «А вообще это законно? Эти деньги попали в систему как публичные налоговые платежи и были преобразованы в пенсионный капитал».

По словам эксперта, пенсионный капитал юридически не является тем же самым, что средства на банковском счёте человека. Это совершенно иной финансовый инструмент, предназначенный для конкретной цели — обеспечения пенсии. Он допускает, что для части общества такие аргументы могут показаться бюрократическими препятствиями, однако на самом деле речь идёт о принципах и стабильности всей системы.