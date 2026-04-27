В прошлом месяце в Латвии вступили в силу поправки к Закону об образовании, в 36-й статье коего ныне прямо прописаны «соответствующие возрасту обучаемого лица, системные и целенаправленные меры по предотвращению насилия и поощрению благополучия». На днях обстановку в семье и школе обсуждали на Комиссии Сейма по образованию, науке и культуре.

«Распространенными становятся цифровые и эмоциональные наказания»

Как же порой радуешься, что все-таки оба сына — уже выросли. Иначе — как их воспитывать в современных условиях? Согласно докладу Министерства благосостояния, среди родителей ЛР, опрошенных в 2025 году, более 80% считают неправильными методами воспитания даже такие, ненасильственные, как: обзывание, критику, крик. Более радикальные варианты – шлепки по мягкому месту и даже порка ремнем тоже не вариант для 4/5 предков. Единственное, что пока еще остается в родительском арсенале — запреты и ограничения, которые применяет более 50%.

Самым действенным методом в наш век технологий становится их ограничение. Даешь деткам детокс от смартфона! Как констатировали эксперты, в методах воспитания, используемых родителями -- уменьшаются физические наказания, однако «распространенными становятся цифровые и эмоциональные наказания, особенно для младших детей».

«Растет длительное молчание, игнорирование», – отмечается в докладе Минблага.

Детсадовский полицейский

Ну а если вдруг все же папа или мама решили взяться за ремень? Не стоит полагать, что общественность это проигнорирует: почти каждый пятый житель Латвии, по опросам, заподозрил физическое насилие над детьми (естественно, не своими) – и почти половина из них вмешались в ситуацию. Из тех же, кто вмешался, 75% - обсудили ситуацию с родителями и 25% -- обратились в учреждениях, представляющих интересы детей.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, в соответствии со Стамбульской конвенцией, призванной искоренять насилие в семье, проведут детальную идентификацию и документацию побоев, на основании которых сиротские суды и социальные службы примут решение – вероятнее всего, о помещении пострадавшего несовершеннолетнего в кризисный «Дом ребенка».

Впрочем, для функционирования таких важных институтов в Латвии по-прежнему не хватает специалистов: психологов, психиатров, наркологов и специалистов по прочим зависимостям. Различные самоуправления предоставляют неравнозначную поддержку.

К тому же, как галантно выражаются специалисты Министерства благосостояния, «не хватает приемлемых услуг для детей, которые сами осуществляют насилие». Перечитаем эту фразу еще раз, чтобы понять, до каких высот поднялась нынешняя социальная педагогика.

Ненасильственная интервенция

В прошлом году 43 самоуправления Латвии получили по вышеописанной линии добра 200 000 евро. Вроде бы в масштабах страны и при сложности проблемы сумма невеликая, но, тем не менее, истратили лишь 178,7 тысячи евро.

На курсах повышения профессиональной компетенции присутствовало 1570 педагогов, в семинарах и конференциях участвовало 2002 работника, было приобретено 420 учебных и методических средств, а еще по стране приобрели и обслуживают 14 платформ, или программ, по уменьшению насилия.

На 2026 год для этих же целей выделено вдвое больше денег – 300 000 евро государство даст самоуправлениям, и 120 000 евро выделит профессиональным учебным заведениям.

В апреле сего года Латвийский Университет начал курс профессиональной переподготовки для молодежных работников (150 часов), упор делается на формировании «цифровой идентичности» детей — то есть, того, как несовершеннолетний представляет себя в социальных сетях.

Запутались в сетях

Для сегодняшнего латвийского школьника ведущая тройка социальных сетей — Instagram, TikTok, Facebook – это минимум. Те, кто постарше и более продвинут, заводят себе X для дискуссий, LinkedIn для карьеры и Tinder для личной жизни... Естественно, мессенджеры WhatsApp и Telegram (больше для русскоязычных).

Кстати, именно дигитальная среда, к сожалению, становится местом, где молодое поколение может с большой долей вероятности столкнуться с неприемлемым сексуальным приставанием. Хотя риск существует и в «оффлайне» – потому, например, Латвийская федерация футбола (!) в этом году проводит аж 4 семинара по «безопасному спорту для детей». Не в смысле того, чтобы не сломать лодыжку, но – «Как защитить от сексуального использования». Что творится в латвийском футболе, где востребованы такие семинары?

Вот уж честно скажу, в таком диком разрезе мы с супругой никогда не выстраивали мысли, когда отдавали сына сначала в дзюдо, а потом в баскетбол. Ну и не было ничего такого, разве что в игровом виде спорта, поначалу, он был одним из двоих нетитульных в команде, и нередко слышал от других детей выражение «криеву окупантс». Пришлось сменить клуб, а там подростки повзрослели, и научились отвечать за базар. К счастью, обошлось без драки...

Минздрав предупреждает

Ведомство Хосама Абу Мери также выстраивает свою стратегию помощи — при Рижской Восточной клинической университетской больнице (Гайльэзерс) создается Центр поддержки лиц, пострадавших от сексуального насилия. В нем будут принимать пациентов, начиная с 16 лет — причем, для соблюдения анонимности, выделенным потоком.

Кроме врачебной помощи, там будут оказывать психологическую поддержку и услуги судебно-медицинской экспертизы. Пострадавшим не придется ходить в целый ряд заведений — предполагается, что это облегчит последствия нанесенной травмы.

Смета проекта еще не подтверждена. Пока что, сплотившись в новообразованной рабочей группе с участием Государственной полиции, медики и социальные работники намерены перенять опыт Эстонии, в которой таких центров — уже 4.

Значит ли это, что у наших северных соседей так уж неблагоприятно с насилием? Вопрос спорный — скорей всего, просто эстонцы с ним активнее борются. Точно так же, не бьется вывод о самой счастливой стране мира Финляндии в контексте высочайшего уровня правонарушений в сфере семьи и детей. Да просто дело в том, что в стране Суоми эти инциденты скрупулезно констатируются, а в нашей республике по-прежнему во многом остаются латентным явлением. Так что до того, пока в Латвии появится совершенно непоротое поколение, остается еще большая дистанция.

ПЕРЕДАЕТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ

Исследователи пришли к выводу, что человек, столкнувшийся в детстве с тем или иным методом воспитания, с большей вероятностью применит его к своему ребенку. К примеру, наказание ремнем увеличивает вероятность применения данного метода к собственным детям в 3,5 раза.