28 апреля 2026 года вспоминают сразу трех апостолов от 70, которые пострадали вместе за веру в Риме. Их имена — Аристарх, Пуд и Трофим.

Этот день носил название Пудов. В этот день занимались пчелами, потому неплохо бы поесть меда или блюд с его добавлением.

О чем вспоминают в Церкви 28 апреля 2026 года

Аристарх, Пуд и Трофим входили в число апостолов от 70, учеников Иисуса, которые проповедовали истинную веру в самых разных частях мира, неся евангельское благовестие. Аристарх был учеником апостола Павла, принял от него крещение, а затем был епископом сирийского города Аламеи. Его имя неоднократно упоминается в книге Деяний святых апостолов и посланиях апостола Павла.

Апостол Пуд упоминается во 2-м послании апостола Павла к Тимофею. Он был сенатором в Римском сенате, но также — активным христианином. Он не раз давал приют многим из 12 старших апостолов. А дом его был превращен в церковь, которая носила название «Пастырской». В ней, как считается, служил сам апостол Петр.

Апостол Трофим упоминается в книге деяний апостолом и в том же, что и Пуд, 2-м послании апостола Павла к Тимофею. Он был родом из Едессы и стал учеником и спутником апостола Павла, разделив с ним многие страдания и проблемы.

Они все трое при императоре Нероне приняли в Риме мученическую смерть одновременно с их учителем апостолом Павлом.

Смысл праздника

В этот день чтятся первые последователи и верные ученики Иисуса Христа. Их примеру нужно следовать каждому верующему человеку.

О чем просят святого Пуда в молитвах?

Этому святому просят об избавлении от хронических болезней и увеличении финансового достатка.

Что можно делать 28 апреля 2026 года

Принято есть мед и дарить баночки с медом друзьям. Принято пить чаи с разными ягодными добавками.

Что нельзя делать 28 апреля 2026 года

Не давайте деньги в долг, их не вернут. Не перетряхивайте подушки и матрасы. Не стоит в этот день работать от зари до зари. Не делитесь ни с кем тайнами.

Что можно есть 28 апреля 2026 года. Постные правила

В этот день поста нет, есть можно все. Хорошо приготовить что-то с добавлением меда.