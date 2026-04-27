"Каждый житель Латвии важен, поэтому необходимо выслушать те группы пациентов и лечащих их медиков, чьи нужды до сих пор не были услышаны", - указал президент на встрече с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери.

Как после встречи советник президента Мартиньш Дрегерис, должностные лица обсудили систему компенсации государством медикаментов и медицинских устройств, а также возможности повышения прозрачности системы и расширения оказываемой поддержки.

Ринкевич после заявил, что в целом в системе компенсируемых медикаментов в последние годы были проведены изменения: изменен порядок выписывания лекарств, найдены дополнительные инструменты для поддержки пациентов, а также значительно выросло финансирование из госбюджета на покрытие расходов на компенсируемые медикаменты.

"Каждый житель Латвии важен (значит, русские, белорусы, таджики и представители других национальностей - в этом списке, прим.ред), поэтому необходимо выслушать те группы пациентов и лечащих их медиков, чьи нужды до сих пор не были услышаны", - указал президент.

Также во время встречи Ринкевич выслушал информацию Абу Мери о порядке выяснения всех проблемных вопросов отрасли для подготовки приоритетных мероприятий отрасли на 2027-2030 годы.

Абу Мери и Ринкевич сошлись во мнении, что в области компенсируемых медикаментов проделана существенная работа, но необходимо продолжать улучшать прозрачность системы и целенаправленно расширять поддержку пациентов, сообщил агентству ЛЕТА после встречи представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс.

В министерстве обещают, что рабочая группа продолжит работу над уточнением критериев, приоритетов и сценариев финансирования, чтобы Минздрав мог подготовить сбалансированное и долгосрочное предложение по усовершенствованию компенсации медицинских устройств для пациентов с сахарным диабетом.

В настоящее время системы непрерывного мониторинга глюкозы предоставляются определенным группам пациентов: детям до 18 лет, пациенткам с сахарным диабетом 1-го или 2-го типа в период беременности и послеродовой период, получающим инсулиновую терапию, пациентам после трансплантации органов и пациентам после резекции поджелудочной железы.

В свою очередь, оплачиваемые государством инсулиновые помпы доступны пациентам с сахарным диабетом до 24 лет, если они были предоставлены им ранее, до достижения несовершеннолетия.

Спасибо, что руквоводство страны вспомнило о диабетиках разной национальности, но может со временем задумается и о больных с другим диагнозом, а также о здоровых людях... Может начнете с профилактики - публикации необходимой для здоровья информации не только на языке титульной нации... Ждем?