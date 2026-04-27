Муниципальное ООО «Dzintaru koncertzāle» планирует снести общественный туалет возле концертного зала, свидетельствует подготовленный к заседанию Юрмальской думы проект решения, пишет ЛЕТА.
Здание на улице Турайдас, 1 находится в охранной зоне памятника градостроительства государственного значения — концертного зала. В комитете по вопросам развития и окружающей среды депутатам пояснили, что само здание туалета не имеет культурно-исторической ценности.
Согласно проекту решения, Национальное управление культурного наследия также согласилось с сносом здания. Своё согласие планирует дать и дума, поручив муниципальной строительной инспекции контролировать, чтобы демонтаж проходил в соответствии с правилами Кабинета министров «Общие строительные правила» и «Правила строительства зданий».
Депутатам комитета по вопросам развития и окружающей среды сообщили, что в настоящее время ведётся проектирование нового здания туалета, «соответствующего погодным условиям».
Согласно данным «Firmas.lv», оборот концертного зала «Дзинтари» в 2024 году составил 2 109 377 евро, а прибыль — 123 568 евро.
Оставить комментарий(1)