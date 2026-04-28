Дальний поход бронемашин: служили Британии, воевали на Фолклендах, проданы Латвии, подарены Украине

Наша Латвия
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дальний поход бронемашин: служили Британии, воевали на Фолклендах, проданы Латвии, подарены Украине

Латвия решила отдать Украине еще одну партию боевых бронемашин типа CVR(T). Об этом объявили в пресс-службе Минобороны Латвии.

28 апреля латвийское правительство поддержало проект постановления от Минобороны о передаче Украине дополнительных боевых гусеничных бронемашин разведки CVR(T), конкретное количество не уточняется.

"Учитывая текущие потребности ВСУ, мы передадим Украине дополнительные боевые гусеничные бронемашины разведки CVR(T) для борьбы с российской агрессией – и будем продолжать такую помощь столько, сколько будет необходимо", – отметил министр обороны Андрис Спрудс.

О решении сообщила также глава МИД Байба Браже. "Мы продолжим заботиться о том, чтобы Украина имела сильную позицию на поле боя, поскольку это приближает возможность достижения мира за столом переговоров", – отметила она. 

CVR(T) (Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked)) — это семейство британских легких разведывательных бронемашин, которые составляют основу бронетанкового парка Сухопутных сил Латвии.

Латвия начала приобретать бывшие в употреблении машины этого типа у Великобритании в 2014 году для механизации пехотной бригады. Всего было заказано 123 подержанных бронемашин семейства CVR(T) на сумму 39,4 млн фунтов стерлингов (около 48,1 млн евро на тот момент).

Они принимали участие в Фолклендской войне, а также в войне в Персидском заливе (когда воевали с Ираком).

На замену отданных Украине CVR(T) в Латвии закупаются современные боевые машины пехоты ASCOD 2. Заказано всего 84 машины.

