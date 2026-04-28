И Байбу Браже тоже подсчитали! Насколько выгодно быть министром иностранных дел? 1 645

Дата публикации: 28.04.2026
Министр иностранных дел Байба Браже в прошлом году получила от Государственной канцелярии зарплату в размере 108 644 евро, свидетельствует ее декларация государственного должностного лица.

В декларации указано, что министру иностранных дел принадлежит квартира в Риге и другая недвижимость в Энгурской волости. Также Браже принадлежит автомобиль "Fiat 500X" 2021 года выпуска. В декларации отмечено, что ей также принадлежат финансовые инструменты на сумму 117 203 евро.

Браже, которая в прошлом году также была вице-президентом Латвийской национальной комиссии ЮНЕСКО, имеет безналичные накопления в размере 121,59 евро в зарегистрированном в Нидерландах "ABN Amro Bank N.V." и 26 825 евро в AS "Swedbank".

В прошлом году министр иностранных дел получила от Государственной канцелярии зарплату 108 644 евро, а в виде процентов от Государственной казны - 3545 евро. Браже также задекларировала доход от продажи имущества в размере 10 365 евро и другого имущества на сумму 10 190 евро.

В качестве прочих доходов министр иностранных дел задекларировала 216,50 евро от латвийского филиала "Compensa Life Vienna Insurance Group SE" и 242 евро от "The Economist Newspaper Limited, AJ" (Великобритания).

В прошлом году Браже погасила государственные сберегательные облигации Латвии на сумму 105 000 евро, а также приобрела новые сберегательные облигации на 65 000 евро и вложила в два инвестиционных фонда в общей сложности 40 000 евро.

Как известно, имя нынешнего министра иностранных дел Латвии не раз связывалось, в том числе, и с бойким комсомольским прошлым, которым Браже неоднократно попрекали коллеги по Сейму. Как и положено, дипломату она держала удар и говорила о злостных инсинуациях...

В любом случае, мы видим, что госпожа министр по-прежнему наплаву и может даже немного порадуемся ее заработку!

