Этот день получил название Ирины Рассадницы.

Принято высаживать в огороды рассаду, считается, что она хорошо приживется. Второе название — Арина урви берега, связано с сезоном разлива рек.

Агапия, Ирина и Хиония жили в конце III — начале IV века в городе Аквилеи (Италия) и были родными сестрами. В ранней юности они потеряли родителей и стали вести сиротскую жизнь. Однако девушки были очень благочестивыми и набожными, тем более их духовным наставником был знаменитый священник Зинон.

Они хотели остаться верны своей вере и потому отклоняли все ухаживания и гнали всех женихов. И вот Зенону было открыто в сновидении, что скоро он сам скончается, а девы примут мученичество. И в тот же момент такое же откровение получила великомученица Анастасия, которая в тот момент тоже находилась в Аквилее, посещая там в тюрьмах христиан. Кстати, ее прозвали за эти постоянные посещения узилищ Узорешительницей.

Тогда Анастасия поспешила к сестрам и стала укреплять их в вере, понимая, что впереди у них страдания. И действительно, предсказание вскоре исполнилось. Зенон скончался, а три сестры были схвачены и отправлены на суд императора Диоклетиана. Тот был потрясен красотой девушек и предложил им найти в своей свите женихов, прося отречься от своей веры. Однако те уверили, что не хотят замуж, а имеют одного только Небесного жениха — Христа.

Никто из сестер не повелся ни на лесть, ни на угрозы. Их повезли вслед за императором в Македонию, а там отдали в руки правителю Дулкицию. Тот был потрясен красотой дев, воспылал страстью к ним и пообещал отпустить их, если те согласятся быть с ним. Но девушки отказались, и тогда Дулкиций решился ночью тайно завладеть ими насильно. Сестры ночью молились совместно, когда к двери их камеры пробрался Дулкиций. Но в тот момент его поразила неведомая сила, он потерял рассудок и побежал из тюрьмы, по пути вбежал в пивоварню и весь перепачкался в саже. Добежав до дома, он испугал своих стражников и слуг, а сам, увидев себя в зеркало, решил, что сестры околдовали, решил им мстить.

Когда начался суд, Дулкиций потребовал оголить дев, предполагая так ославить их. Но как ни старались исполнить приказ воины, ничего не получалось — одежды как будто приросли к их телам. А сам Дулкиций во время суда внезапно заснул, и его смогли разбудить лишь когда принесли домой. Император Диоклетиан разгневался на Дулкиция, когда ему донесли информацию, и велел передать святых дев судье Сисинию.

Тот разделил сестер и сперва мучил старших Агапию и Хионию, а потом приказал бросить их в костер. Те возблагодарили Господа за мученические венцы и взошли в огонь. Они погибли, но тела их остались неопаленными, а одежды не сгорели. Затем Сисиний потребовал привести младшую Ирину. Он стал ее пугать судьбой старших сестер, а потом стал угрожать отдать ее на поругание в публичный дом. Но девушка гордо сказала, что даже если ее тело отдадут на поругание, душа не будет осквернена отречением от Господа. И вот по дороге в блудилище конвоиров догнали два необычных воина, которые были озарены светом, и повелели им вести деву на высокую гору, а самим идти к хозяину и отчитаться о выполнении приказа.

Те так и сделали. Это привело ярость Сисиния, ведь он никого не посылал вслед за конвоем. Он поспешил лично к горе и увидел Ирину на ее вершине, а дороги наверх просто не было. Тогда один из воинов выстрелил в девушку, она помолилась и умерла от раны. Анастасия, узнав о смерти дев, погребла их тела с честью.

Смысл праздника

Даже самые слабые из нас способны на подвиги во имя Христа. И нет никаких отговорок, чтобы того не делать.

Что можно делать 29 апреля 2026 года

Принято сажать рассаду, исторически это должны делать женщины. Мужчины должны подновлять все на даче к летнему сезону. Пора побелить в саду деревья. Поменьше общайтесь, побольше думайте и стройте планы в одиночку.

Что нельзя делать 29 апреля 2026 года