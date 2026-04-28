Путешествуя по Латвии, можно найти еще одно благоустроенное место. В Пенкульской волости Добельского края в рамках проекта общественного участия открыт объект благоустройства среды — обновленная и художественно расписанная остановка общественного транспорта на государственном региональном автодороге P96 «Пури–Ауце–Гривайши», сообщает самоуправление.

Это первый реализованный проект в рамках конкурса проектов общественного участия самоуправления Добельского края.

Остановка в Пенкуле является важным местом как для местных жителей, так и для гостей, поскольку обеспечивает доступ к общественному транспорту и служит одним из ориентиров поселка.

До реализации проекта ее техническое и визуальное состояние было изношенным — облупившаяся краска и различные надписи на стенах создавали непривлекательное общее впечатление.

В ходе проекта были очищены стены, проведена грунтовка и выполнена художественная роспись. В композицию включены мотивы латвийского пейзажа и народных традиций, что создает визуально привлекательный и соответствующий местной среде объект.

Роспись выполнила художница Евгения Биктимирова, которая также разработала визуальный эскиз. Автор идеи проекта — активная представительница сообщества Пенкуле Лига Поле.

Обновленная остановка в дальнейшем будет служить благоустроенным, эстетичным и соответствующим местной среде пунктом общественного транспорта в Пенкульской волости.