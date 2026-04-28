Из старой — в красивую: кто и как в регионах меняет остановки

Наша Латвия
Дата публикации: 28.04.2026
Фото: Dobeles novada pašvaldība.

Фото: Dobeles novada pašvaldība.

ФОТО: пресс-фото

Путешествуя по Латвии, можно найти еще одно благоустроенное место. В Пенкульской волости Добельского края в рамках проекта общественного участия открыт объект благоустройства среды — обновленная и художественно расписанная остановка общественного транспорта на государственном региональном автодороге P96 «Пури–Ауце–Гривайши», сообщает самоуправление.

Это первый реализованный проект в рамках конкурса проектов общественного участия самоуправления Добельского края.

Остановка в Пенкуле является важным местом как для местных жителей, так и для гостей, поскольку обеспечивает доступ к общественному транспорту и служит одним из ориентиров поселка.

f.jpg

До реализации проекта ее техническое и визуальное состояние было изношенным — облупившаяся краска и различные надписи на стенах создавали непривлекательное общее впечатление.

xdf.jpg

В ходе проекта были очищены стены, проведена грунтовка и выполнена художественная роспись. В композицию включены мотивы латвийского пейзажа и народных традиций, что создает визуально привлекательный и соответствующий местной среде объект.

df.jpg

Роспись выполнила художница Евгения Биктимирова, которая также разработала визуальный эскиз. Автор идеи проекта — активная представительница сообщества Пенкуле Лига Поле.

dfv.jpg

Обновленная остановка в дальнейшем будет служить благоустроенным, эстетичным и соответствующим местной среде пунктом общественного транспорта в Пенкульской волости.

#Латвия #благоустройство
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: Белла Хадид в рекламной кампании Prada: завораживающие кадры
Lifenews
Изображение к статье: Рубио обвинил Кубу в сотрудничестве с разведками противников США
В мире
