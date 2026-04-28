В Интернете множество сайтов, предлагающих помощь в восстановлении родословной. Можно на них зайти и понять, насколько они могут быть полезны вам в осуществлении задуманного.

Редакция нашего портала предлагает вам начать знакомство со своей родословной и, как вариант, поиск родственников с портала: https://vgd.ru/m/

Это настоящий генеалогический ресурс. Сайт объединяет исследователей родословных и архивистов из стран бывшего СССР. Создатели позиционируют форум сайта как лучшее место для старта самостоятельного исследования.

«Задавайте вопросы - вам обязательно помогут, направят в нужные архивы или за консультацией к знающим людям», - предлагают посетителям сайта.

Как это работает?

Рассказываем... Запускать свою фамилию - дело интимное. Поэтому мы запустили фамилию президента нашей страны. Выдало - 49 страниц...

И вот сразу один из поисковых запросов:

"Ищу любую информацию о предках, носителях фамилий: Ринкевич, Рынкевич, Рынкевiч, Rynkiewicz, в Белорусии, Литве, Польше (дворянского, шляхетского, мещанского, крестьянского сословий). Буду благодарен за любые сведения. Интересует всё, особенно информация о местах их проживания, и переездах из Литвы и Польши в Белорусию (Могилёвскую губернию). Период: от ...... и до 1920 года".

А через некоторое время один из ответов, датируемый 11 июля 2007 года, жителем Ярославской области:

"Пока о происхождении фамилии Ринкевич не особо много знаю.

Зовут меня Дмитрий Иосифович. Сейчас живу в Ярославле. Отец Иосиф родился в 1942 году в Белоруссии.

Зарегистрирован был в деревне Миколаюнцы Бреславского района или что-то в этом духе. Дед Петр РИНКЕВИЧ во время войны был партизаном где-то в том районе. После войны увез семью в Латвию. Там много наших родственников сейчас, но связь как-то не очень поддерживается.

Лет 5 назад узнал что госсекретарь министерства обороны латвии Эдгар РИНКЕВИЧ. Забавно. Может и родственник.

Если кто есть РИНКЕВИЧ - пишите на мой электронный адрес. Думаю, будет интересно пообщаться с однофамильцами.

P.S. Одно преимущество у нашей фамилии все-таки есть. Ни в детском саду, ни в школе, ни в университете мне так никто и не придумал прозвище. Поэтому придумал сам. От первой буквы имени и четырех - фамилии".

И продолжение:

"Думается, если род человеческий произошел от Адама и Евы - то все люди братья и сестры. В то что предками людей являются чешущиеся голопопые приматы верить не хочется. А люди одной фамилии, тем более такой редкой как наша, тем более близки по родственному духу. Думаю, мне в этом форуме не найти родственников.

Так как второй мой дед, брат Петера, был от рождения назван Юзек. К тому же они - католики. Из чего делаю вывод, что наши корни в Польше. Впрочем, я уже рад. Потому что доселе мне не доводилось даже переписываться с однофамильцами. В нашем городе судя по телефонному справочнику, семья Ринкевичей одна. Зато Рынкевичей около десяти. Подозреваю, большинство из них имеет отношение к династии Рынкевичей, работающих на моторном заводе.

Кстати, как вам версии перевода нашей фамилии на русский? Мы с братом обсуждали на досуге и пришли к выводу, что нам больше по душе "рыночник".