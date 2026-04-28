Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кем специалисты с высшим образованием работают в Латвии? Спасибо Кариньшу и Силине!

Дата публикации: 28.04.2026
На латвийском рынке труда в начале 2025 года из 863 000 занятых в возрасте от 15 лет 41,5% имели высшее образование, что по сравнению с 2021 годом больше на 2,1 процентного пункта, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В том числе у 22,1% занятых была степень магистра, у 14,7% - степень бакалавра, у 4,1% - образование колледжа, а у 0,7% - докторская степень.

Также данные свидетельствуют, что в начале 2025 года в Латвии высшее образование имели 31,4% жителей, что на 0,3 процентного пункта больше, чем годом ранее. По сравнению с 2024 годом доля женщин с высшим образованием выросла на 0,6 процентного пункта - до 37,5%, в то время как у мужчин этот показатель остался на уровне предыдущего года и составил 24,1%.

С 2019 года доля мужчин с высшим образованием выросла на 1,1 процентного пункта, а женщин - на 3,9 процентного пункта.

Одновременно, смотрим статистику популярного портала объявлений, по поводу самого большого количества вакансий по определенной профессии. В графе "Радионженер" - на всю страну требуется один, "Финансовый аналитик" - тоже один, "Юристов" - необходимо 9... На другой стороне полюса из тех специалистов, кого ищут днем с огнем - "Водители" - 546 вакансий!

Конечно, хотелось бы верить, что все латвийцы с "вышкой" нашли себя в стране по профилю обучения, но как-то думается, что сегодня для них заработать хоть какие-то деньги легче, пересев за руль, если, конечно, права имеются.

К слову, в топе-3 по востребованности на рынке труда в Латвии также "Уборщицы" и "Разнорабочие".

Вот такое у нас в стране наукоемкое производство кадров!

Читайте нас также:
#образование #Латвия #водители #высшее образование #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
6

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео