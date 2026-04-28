В среду в Латвии будет больше облаков, а ветер уже не будет таким сильным, как в последние дни, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, в восточных районах страны небо затянет облаками. Существенных осадков не прогнозируется.

Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, его скорость в порывах не превысит 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -3 до +3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +6…+10 градусов.

В Риге в среду ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром ветер станет слабым, днем ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +3 градуса, в пригородах будет около нуля; днем ожидается +7 градусов.