Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

От минус трех и выше: что в среду готовит латвийская погода

Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: От минус трех и выше: что в среду готовит латвийская погода

В среду в Латвии будет больше облаков, а ветер уже не будет таким сильным, как в последние дни, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, в восточных районах страны небо затянет облаками. Существенных осадков не прогнозируется.

Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, его скорость в порывах не превысит 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -3 до +3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +6…+10 градусов.

В Риге в среду ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром ветер станет слабым, днем ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +3 градуса, в пригородах будет около нуля; днем ожидается +7 градусов.

Читайте нас также:
#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео