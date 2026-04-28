Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Погодные качели в мае: от тепла к прохладе за несколько дней 0 640

Наша Латвия
Дата публикации: 28.04.2026
LETA
Изображение к статье: Погодные качели в мае: от тепла к прохладе за несколько дней
ФОТО: LETA

Май в Латвии начнется с резкого повышения температуры, но затем по-летнему теплые дни сменит более прохладная погода, прогнозируют синоптики.

Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП), в первый день мая будет довольно солнечно, более облачная погода прогнозируется в восточной части Латвии, где местами возможен небольшой дождь. При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре воздух прогреется до +14...+19 градусов, местами в Курземе и Земгале столбики термометров могут достичь +20 градусов, а на побережье местами температура будет колебаться у отметки +10 градусов.

Суббота прогнозируется сухой и преимущественно солнечной, со слабым или умеренным западным, юго-западным ветром. Ночью воздух остынет до +2...+7 градусов, днем температура достигнет +18...+22 градусов, более прохладная погода сохранится на западном побережье Курземе и на северном побережье Видземе.

В воскресенье Латвию с северо-запада может пересечь атмосферный фронт - во многих местах возможен кратковременный дождь, местами также грозовые ливни. До прихода фронта на большей части страны ожидается потепление до +23 градусов.

Достоверность прогнозов на последующие дни низкая. Согласно текущим данным ЕЦСПП, 4-6 мая температура воздуха в Латвии может достичь даже +25 градусов, но в остальные дни по второй половине следующей недели температура может быть не выше +15 градусов, по ночам возможны заморозки.

Рекордов тепла в начале мая не ожидается, за исключением рекордов 2 и 3 мая в Колке - соответственно +20,9 и +18,2 градуса. На других станциях наблюдения рекорд тепла для первых дней мая составляет +24...+29 градусов. Самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории страны в первые дни месяца, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, составила +29,4 градуса 2 мая 1977 года в Мерсрагсе.

Читайте нас также:
#погода #Латвия #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Танкеры-призраки: как Россия пытается обойти санкции
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: Белла Хадид в рекламной кампании Prada: завораживающие кадры
Lifenews
Изображение к статье: Танкеры-призраки: как Россия пытается обойти санкции
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео