Май в Латвии начнется с резкого повышения температуры, но затем по-летнему теплые дни сменит более прохладная погода, прогнозируют синоптики.

Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП), в первый день мая будет довольно солнечно, более облачная погода прогнозируется в восточной части Латвии, где местами возможен небольшой дождь. При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре воздух прогреется до +14...+19 градусов, местами в Курземе и Земгале столбики термометров могут достичь +20 градусов, а на побережье местами температура будет колебаться у отметки +10 градусов.

Суббота прогнозируется сухой и преимущественно солнечной, со слабым или умеренным западным, юго-западным ветром. Ночью воздух остынет до +2...+7 градусов, днем температура достигнет +18...+22 градусов, более прохладная погода сохранится на западном побережье Курземе и на северном побережье Видземе.

В воскресенье Латвию с северо-запада может пересечь атмосферный фронт - во многих местах возможен кратковременный дождь, местами также грозовые ливни. До прихода фронта на большей части страны ожидается потепление до +23 градусов.

Достоверность прогнозов на последующие дни низкая. Согласно текущим данным ЕЦСПП, 4-6 мая температура воздуха в Латвии может достичь даже +25 градусов, но в остальные дни по второй половине следующей недели температура может быть не выше +15 градусов, по ночам возможны заморозки.

Рекордов тепла в начале мая не ожидается, за исключением рекордов 2 и 3 мая в Колке - соответственно +20,9 и +18,2 градуса. На других станциях наблюдения рекорд тепла для первых дней мая составляет +24...+29 градусов. Самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории страны в первые дни месяца, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, составила +29,4 градуса 2 мая 1977 года в Мерсрагсе.