С 9 мая в ряде автобусных и троллейбусных маршрутов Риги будут введены небольшие изменения в расписании движения, сообщили агентству ЛЕТА в компании «Rīgas satiksme».

Изменения с 9 мая будут введены по выходным, а с 11 мая — по рабочим дням. Количество рейсов на маршрутах не изменится.

В рабочие дни изменения коснутся автобусных маршрутов №12, 13, 29, 36 и 54, а по выходным — маршрутов №7, 8, 23, 25, 26, 29, 44, 50, 54 и 55.

В движении троллейбусов изменения будут введены на маршрутах №11, 18, 23 и 35 по рабочим дням и на маршрутах №18, 23 и 35 — по выходным.

В некоторых маршрутах изменения затронут все рейсы, за исключением первых и последних, в других — только отдельные рейсы или определенные периоды дня.

Изменения введены для согласования пересадок между рейсами разных маршрутов, обеспечения более точного соблюдения расписания, а также для балансировки рабочего времени и режима отдыха водителей общественного транспорта.

Оборот «Rīgas satiksme» в прошлом году, по предварительным данным, составил 53,622 миллиона евро, что на 2,2% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла в несколько раз — до 10,474 миллиона евро.

«Rīgas satiksme» обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на городских улицах. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.