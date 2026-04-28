Спокойного лета не будет: что происходит на границе Латвии 3 1899

Наша Латвия
Дата публикации: 28.04.2026
LETA
Изображение к статье: Спокойного лета не будет: что происходит на границе Латвии
ФОТО: LETA

В этом году организованное Беларусью передвижение нелегальных мигрантов через латвийско-белорусскую границу ожидается таким же интенсивным, как и в прошлом году, заявил во вторник в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

Пуятс рассказал, что после суровой и сравнительно спокойной зимы в апреле на границе уже ощущается постоянное давление нелегальных мигрантов, поэтому он не ожидает спокойного лета и предполагает, что этот год с точки зрения нелегальной миграции будет весьма напряженным, а тенденции будут схожи с прошлогодними.

Начальник погранохраны признал, что конфликт на Ближнем Востоке может увеличить число нелегальных мигрантов из этого региона: у пограничников есть информация, что этих людей целенаправленно вербуют, чтобы через Россию и Беларусь переправить в Европу.

Пуятс вновь подчеркнул, что в целом "промысел" нелегальной миграции разработан основательно, при этом организованная преступность сотрудничает с белорусскими должностными лицами. У этих мигрантов нет цели попасть в Латвию как в безопасную страну, чтобы просить здесь убежища, они пытаются проникнуть в Европейский союз в основном с целью добраться до Германии.

В этом году задержано 18 перевозчиков нелегальных мигрантов, из них десять были иностранцами и восемь - граждане Латвии.

В области инфраструктуры еще предстоит завершить оснащение восточной границы Латвии технологическими решениями, признал Пуятс. К концу года работы должны быть завершены, благодаря чему технологические возможности латвийских служб по выявлению нарушителей границы возрастут.

#ближний восток #Латвия #преступность #инфраструктура #Беларусь #Германия
