В Латвии в обустройстве убежищ еще много работы; мест хватит примерно для четверти населения

Наша Латвия
Дата публикации: 28.04.2026
LETA
Несмотря на то, что развязанная Россией полномасштабная война в Украине продолжается уже пятый год, в Латвии обустройство убежищ все еще находится на самом начальном этапе.

Большинство созданных убежищ лишь частично соответствуют требованиям и не обеспечивают полноценную защиту. Сейчас самоуправления постепенно улучшают их за счет европейских фондов и собственных средств. Это финансирование в будущем планируется потратить на то, чтобы провести в убежищах коммуникации, оборудовать санитарные узлы и улучшить другие необходимые элементы.

В настоящее время для кратковременного пребывания места в убежищах хватило бы примерно для четверти жителей страны. Например, убежище Валмиерской средней школы дизайна и искусства сейчас лишь частично соответствует всем требованиям, однако в ближайшее время запланированы улучшения с вложением более 190 тыс. евро.

"Здесь планируем оборудовать санитарный узел, так как он также должен быть в убежищах. Он будет отделен стенами и подключен к канализации, будет вода и вентиляция. Будут раковины, унитазы, все, что нужно человеку, если более длительное время придется провести в подвале", - рассказал строительный инженер самоуправления Валмиерского края Каспар Калниньш.

В убежище предусмотрено место более чем для 360 человек. В целом в Валмиерском крае есть 34 убежища, которые частично соответствуют требованиям. В ближайшие годы улучшения планируются в 12 из них, общий объем финансирования превышает 549 тыс. евро, из которых 85% покрывает Европейский союз. В то же время жителей призывают подумать и о собственных подвалах.

"Самоуправление не может вкладываться в кооперативную частную собственность. Поэтому самим нужно подумать и навести порядок в безопасных местах, где можно укрыться", - пояснил специалист по гражданской обороне самоуправления Валмиерского края Имант Силанжс.

В Гулбенском крае ситуация похожая: в 18 существующих убежищах могли бы укрыться немногим более 3 тыс. человек. Однако ни одно из этих убежищ пока полностью не соответствует всем требованиям.

В этом году на улучшения планируется выделить 188 тыс. евро, начиная с пяти убежищ. В самоуправлении также отмечают, что вопрос обустройства убежищ в новых зданиях пока не продуман до конца.

"Если самоуправление что-то строит, мы не получаем за это никакой поддержки - нам не дают никаких дополнительных баллов за то, что мы строим под зданием убежища. Это только наши собственные расходы", - отметил заместитель председателя думы Гулбенского края Гунар Бабрис.

В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что самоуправления сейчас начали активно работать над привлечением финансирования. "В самоуправлениях есть достаточно высокая мотивация обеспечить жителям сеть убежищ, и они это по мере возможностей делают. Возможность консультироваться с нашими коллегами есть постоянно", - рассказала старший инспектор отдела службы по управлению ресурсами Агрита Витола.

#Латвия #строительство #безопасность #гражданская оборона #финансирование
