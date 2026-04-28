Во вторник в Латвии порывы северного, северо-западного ветра достигнут 13–18 метров в секунду, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Солнце временами будут закрывать облака, их будет больше в восточной части страны. Местами ожидаются кратковременные дожди, снег и град.

Максимальная температура воздуха составит +6..+9 градусов.

В Риге ожидается преимущественно сухой и солнечный день, с порывами ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит +7 градусов.

К западу от Латвии находится обширный антициклон, в России сохраняется циклон. Атмосферное давление на уровне моря — от 1014 гектопаскалей на границе с Россией до 1024 гектопаскалей на южном побережье Курземе.