Май в Латвии начнется с резкого повышения температуры, но затем по-летнему теплые дни сменит более прохладная погода, прогнозируют эксперты.

Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в первый день мая будет довольно солнечно, более облачная погода прогнозируется в восточной части Латвии, где местами возможен небольшой дождь.

При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре воздух прогреется до +14...+19 градусов, местами в Курземе и Земгале столбики термометров могут достичь +20 градусов, а на побережье местами температура будет колебаться у отметки +10 градусов.

Суббота, скорей всего, будет сухой и преимущественно солнечной, со слабым или умеренным западным, юго-западным ветром. Ночью воздух остынет до +2...+7 градусов, днем температура достигнет +18...+22 градусов, более прохладная погода сохранится на западном побережье Курземе и на северном побережье Видземе.

В воскресенье Латвию с северо-запада может пересечь атмосферный фронт — во многих местах возможен кратковременный дождь, местами также грозовые ливни. До прихода фронта на большей части страны ожидается потепление до +23 градусов.

Достоверность прогнозов на последующие дни низкая...

Иными словами, нам надо быть ко всему готовыми, а любителям статистики еще и сообщим, что минимальная температура первого мая в Риге была зафиксирована в 1944-ом году и составила - - 5,4 градуса. Правда, есть и к чему стремиться - это - 1934-й год - + 27,2 градуса Цельсия.

Вы хотите в 1934-й год? Или поживем в нынешнем?