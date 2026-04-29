Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А что на майские - тоже снег? Латвийские синоптики отвечают...

Наша Латвия
Дата публикации: 29.04.2026
ФОТО: LETA

Май в Латвии начнется с резкого повышения температуры, но затем по-летнему теплые дни сменит более прохладная погода, прогнозируют эксперты.

Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в первый день мая будет довольно солнечно, более облачная погода прогнозируется в восточной части Латвии, где местами возможен небольшой дождь.

При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре воздух прогреется до +14...+19 градусов, местами в Курземе и Земгале столбики термометров могут достичь +20 градусов, а на побережье местами температура будет колебаться у отметки +10 градусов.

Суббота, скорей всего, будет сухой и преимущественно солнечной, со слабым или умеренным западным, юго-западным ветром. Ночью воздух остынет до +2...+7 градусов, днем температура достигнет +18...+22 градусов, более прохладная погода сохранится на западном побережье Курземе и на северном побережье Видземе.

В воскресенье Латвию с северо-запада может пересечь атмосферный фронт — во многих местах возможен кратковременный дождь, местами также грозовые ливни. До прихода фронта на большей части страны ожидается потепление до +23 градусов.

Достоверность прогнозов на последующие дни низкая...

Иными словами, нам надо быть ко всему готовыми, а любителям статистики еще и сообщим, что минимальная температура первого мая в Риге была зафиксирована в 1944-ом году и составила - - 5,4 градуса. Правда, есть и к чему стремиться - это - 1934-й год - + 27,2 градуса Цельсия.

Вы хотите в 1934-й год? Или поживем в нынешнем?

Читайте нас также:
#Рига #климат #погода #Латвия #прогноз #температура #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Танкеры-призраки: как Россия пытается обойти санкции
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: Белла Хадид в рекламной кампании Prada: завораживающие кадры
Lifenews
Изображение к статье: Танкеры-призраки: как Россия пытается обойти санкции
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео