В четверг, 7 мая, у здания Сейма пройдет день доноров крови, в котором примут участие депутаты и работники Сейма, приглашаются к участию в этой благородной акции и все желающие. Специализированный автобус Государственного центра доноров крови (VADC) у здания Сейма, на ул. Екаба, будет находиться с 10.00 до 14.00.

Отправляясь жертвовать кровь, должно быть хорошее самочувствие. Зайдя в автобус VADC, доноры крови должны предъявить паспорт, eID-карту или водительское удостоверение, а также номер банковского счета, если жертвователь желает получить денежную компенсацию.

Перед сдачей крови на веб-сайте VADC можно заполнить анкету донора и распечатать ее с собой. Анкету желательно заполнить не ранее чем за три дня до сдачи крови.

Центр доноров крови напоминает, что одна сдача крови - это возможность помочь трем попавшим в беду людям. Процедура сдачи крови занимает не более получаса. Она приносит удовлетворение от помощи другим в трудную минуту, а также улучшает здоровье донора, в том числе помогает восстановить состав крови.

Более подробная информация на сайте VADC в www.vadc.gov.lv.