Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Депутатам пустят кровь

Наша Латвия
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь

Слуги народа тоже станут донорами.

В четверг, 7 мая, у здания Сейма пройдет день доноров крови, в котором примут участие депутаты и работники Сейма, приглашаются к участию в этой благородной акции и все желающие. Специализированный автобус Государственного центра доноров крови (VADC) у здания Сейма, на ул. Екаба, будет находиться с 10.00 до 14.00.

Отправляясь жертвовать кровь, должно быть хорошее самочувствие. Зайдя в автобус VADC, доноры крови должны предъявить паспорт, eID-карту или водительское удостоверение, а также номер банковского счета, если жертвователь желает получить денежную компенсацию.

Перед сдачей крови на веб-сайте VADC можно заполнить анкету донора и распечатать ее с собой. Анкету желательно заполнить не ранее чем за три дня до сдачи крови.

Центр доноров крови напоминает, что одна сдача крови - это возможность помочь трем попавшим в беду людям. Процедура сдачи крови занимает не более получаса. Она приносит удовлетворение от помощи другим в трудную минуту, а также улучшает здоровье донора, в том числе помогает восстановить состав крови.

Более подробная информация на сайте VADC в www.vadc.gov.lv.

Читайте нас также:
#здравоохранение #благотворительность #медицина #Сейм #Латвия #депутаты #парламент #кровь #донорство #здоровье
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео