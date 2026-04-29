«Государственный язык Эстонской Республики — эстонский. Его использование в государственных учреждениях и в профессиональном общении вытекает из закона и должно быть естественным и само собой разумеющимся. Здравоохранение — это сфера, где четкая и однозначная коммуникация имеет решающее значение для безопасности пациентов и качества лечения. Кроме того, это обеспечивает более безопасную, благоприятную, инклюзивную и эффективную рабочую среду», — говорится в обращении.

«В последние годы среди работников здравоохранения возникла проблема языкового барьера, когда в рабочей среде при выполнении служебных обязанностей используется русский язык, который понятен не всем молодым медицинским работникам и студентам. Такая практика может повлиять как на организацию труда и рабочую среду, так и на качество оказываемой пациенту помощи», — отмечают медики.

«В здравоохранении большая часть критически важного обмена информацией происходит устно: обсуждение состояния пациента, передача смен, согласование планов лечения и повседневная организация работы. Если это общение происходит на языке, которым владеют не все участники, важная информация может быть не передана или понята неверно. Вследствие этого возрастает риск врачебных ошибок и недопонимания, что может угрожать безопасности пациентов», — говорится в обращении.

Кроме того, языковой барьер существенно влияет на рабочую среду. «Здравоохранение по своей сути является сферой с высоким уровнем стресса, где слаженная командная работа и взаимное доверие абсолютно необходимы. Если часть сотрудников из-за языка оказывается в стороне от коллективного общения, это может вызывать напряженность, снижать чувство принадлежности к коллективу и влиять на удовлетворенность работников и их желание оставаться в профессии», — считают подписавшиеся.

«В Эстонии высшее образование в области здравоохранения получают на эстонском языке. Закон о языке также устанавливает требования к владению эстонским языком для работников здравоохранения. Постановление, изданное на основании части 4 статьи 23 Закона о языке, гласит, что работники по уходу должны владеть эстонским языком как минимум на уровне B1, акушерки и медсестры — на уровне B2, а врачи — на уровне C1 (Riigi Teataja, 2011). Поэтому вполне обоснованно ожидать, что профессиональное общение в медицинских учреждениях Эстонии будет происходить на эстонском языке», — говорится в обращении.

«Важно подчеркнуть, что данная позиция касается прежде всего профессионального общения — передачи информации, связанной с пациентом, организации работы и профессиональной коммуникации между коллегами», — подчеркивают медики.

Общество студентов-медиков Эстонии, Объединение молодых врачей Эстонии, Союз врачей Эстонии и Союз медсестер Эстонии (EÕL) выступают за то, чтобы рабочим языком в медицинских учреждениях Эстонии был эстонский, поскольку профессиональное общение должно быть понятно всем коллегам. Устранение языкового барьера способствует созданию более безопасной, благоприятной, инклюзивной и эффективной рабочей среды. Единый рабочий язык обеспечивает стандарты безопасности пациентов и качества лечения.

«Мы призываем медицинские учреждения, профессиональные организации, учебные заведения и другие стороны в данной сфере сформировать четкую позицию в поддержку использования эстонского языка в профессиональном общении; повышать в своих учреждениях и организациях осведомленность о вытекающих из закона языковых требованиях; обеспечить, чтобы в объявлениях о вакансиях в секторе здравоохранения требования к знанию иностранного языка не были обязательными, а при приеме на работу оценивалось наличие необходимого уровня владения эстонским языком; а также найти средства и постоянную поддержку для развития навыков эстонского языка у работников всех уровней в случае, если их знаний недостаточно для выполнения служебных обязанностей», — говорится в обращении.