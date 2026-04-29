Латвийцы не хотят или не могут платить? Минфин сообщил о срыве плана сбора налогов

Наша Латвия
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийцы не хотят или не могут платить? Минфин сообщил о срыве плана сбора налогов
ФОТО: LETA

План по налоговым поступлениям за три месяца выполнен лишь на 98,7%, что на 49,6 млн евро меньше запланированного, сообщили в Министерстве финансов.

Следует учитывать, что актуальные данные еще не полностью отражают влияние последних геополитических событий, предупреждает Минфин, курирующий латвийских фискалов. То есть ситуация может ухудшиться.

Оживление перед повышением ставки

Согласно данным Службы государственных доходов (СГД), возврат переплаченного подоходного налога с населения (ПНН) в первом квартале составили 146,3 млн евро — это меньше, чем за аналогичный период 2025 года, но выше запланированного уровня. В результате поступления ПНН составили 91,4% от плана.

Поступления налога на прибыль предприятий (НПП) в первом квартале снизились на 24,5 млн евро, или на 13,8%. Это связано с поведением налогоплательщиков в конце 2024 года, когда компании активно распределяли прибыль в виде дивидендов физическим лицам, поскольку с 2025 года на доходы свыше 200 000 евро применяется дополнительная ставка НПП в размере 3%.

НДС поддержит падающий акциз

Поступления от потребительских налогов оказались выше, чем годом ранее. Доходы от налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 981,2 млн евро выросли на 67,8 млн евро, или на 7,4%, при выполнении плана на 100,8%. Наибольший вклад обеспечила торговля, а также увеличились поступления в энергетике и сфере услуг.

Поступления от акцизного налога за три месяца увеличились на 26,9 млн евро, или на 9,4%, достигнув 312,7 млн евро. План выполнен на 98%. Наибольший рост наблюдался по нефтепродуктам, тогда как доходы от алкоголя и табака снизились. С 1 января были повышены ставки на топливо и табачные изделия, а с 1 марта — на алкоголь.

В ответ на конфликт вокруг Ирана и на Ближнем Востоке с 1 апреля по 30 июня 2026 года введена временная мера — снижение акциза на дизельное топливо и маркированное дизтопливо для сельского хозяйства. По оценке Министерства финансов, потери от снижения акциза будут компенсированы ростом поступлений НДС вследствие повышения цен на топливо.

Европа нам поможет

В целом доходы консолидированного бюджета в первом квартале составили 4,8 млрд евро, увеличившись на 731,9 млн евро, или на 18,1%.

Основной рост обеспечили поступления внешней финансовой помощи — в феврале были получены средства от Европейской комиссии в рамках фондов ЕС 2021–2027 годов.

Это позволило сформировать профицит бюджета в размере 6,5 млн евро против дефицита 521,2 млн евро годом ранее.

А что с расходами?

Расходы консолидированного бюджета за три месяца составили 4,8 млрд евро, увеличившись на 204,2 млн евро, или на 4,5%.

Наибольший рост расходов наблюдался в сфере обороны — в основном из-за закупки военной техники, включая боевые машины пехоты. Также увеличились расходы в транспортной сфере, в том числе на закупку поездов.

Расходы на проекты ЕС и Фонда восстановления составили 532,9 млн евро (+2%).

Расходы на проект Rail Baltica составили 55,5 млн евро, что меньше, чем годом ранее.

Расходы на товары и услуги снизились на 28,3% из-за крупных закупок в обороне в прошлом году. Расходы на социальные выплаты также немного сократились, однако выплаты пенсий и пособий выросли — 844,6 млн евро (+5,3%). Средний размер пенсии составил 656 евро (+8,6%).

Доходы не сходятся с расходами

По данным Евростата, дефицит общего государственного бюджета Латвии в 2025 году составил 1,1 млрд евро (2,5% ВВП), резко увеличившись по сравнению с 2024 годом (1,8% ВВП).

Будет еще больше. Согласно обновлённому прогнозу Минфина, в 2026 году дефицит составит 3,0% ВВП.

