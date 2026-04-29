Первым четырём курсирующим в Латвии пассажирским электропоездам присвоены названия «Пчела», «Совёнок», «Сосна» и «Ель», сообщили в среду СМИ в акционерном обществе «Пассажирский поезд» (PV), работающем под брендом «Vivi».

Планируется, что всем 32 пассажирским электропоездам будут присвоены названия, связанные с лесом. Каждый месяц названия будут получать ещё четыре поезда.

Поезд «Пчела» в среду отправится в первый рейс в 16:15 в Царникаву, поезд «Совёнок» — в 17:24 в Огре, поезд «Сосна» выполнит первый рейс в четверг, 30 апреля, в Айзкраукле в 5:09, а поезд «Ель» — в 5:35 в Елгаву.

В поездах в сотрудничестве с акционерным обществом «Латвийские государственные леса» (LVM) также будут размещены карты маршрутов с указанием находящихся поблизости от остановок зон отдыха LVM.

Названия поездам выбрали эксперты LVM, отобрав характерные для Латвии названия деревьев, птиц, животных и даров природы, отражающие разнообразие и богатство латвийской природы.

Министр сообщения Атис Швинка (P) отметил на мероприятии, что эта инициатива является примером сотрудничества государственных предприятий, а также напоминает о том, что в Латвии есть всё необходимое для качественного, здорового и экологичного отдыха.