В Москве, в посольстве Латвии в России отметили День восстановления независимости ЛР.
Торжества прошли за неделю до праздника – День восстановления независимости официально отмечается 4 мая, а в московском посольстве его отпраздновали 28 апреля.
В посольстве собрались представители латышской диаспоры, сообщают дипломаты, которые несут свою службу в агрессивной стране, с которой разворваны почти все связи.
Перед собравшимися выступил хор «Талавa».
Кроме того, благодаря финансированию МИДа, собравшимся был показан художественный фильм «В сети. Рождение легенды TTT» – про латышскую баскетболистку, игравшую в сборной СССР.
28.04., atzīmējot gaidāmo Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, vēstniecībā pulcējās latviešu diasporas pārstāvji. Uzstājās koris "Tālava" un, pateicoties ĀM #diaspora_lv projekta finansējumam, klātesošajiem tika izrādīta spēlfilma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana".— Latvia in Russia (@LVembRussia) April 29, 2026
Оставить комментарий(3)