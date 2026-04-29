В Москве, в посольстве Латвии в России отметили День восстановления независимости ЛР.

Торжества прошли за неделю до праздника – День восстановления независимости официально отмечается 4 мая, а в московском посольстве его отпраздновали 28 апреля.

В посольстве собрались представители латышской диаспоры, сообщают дипломаты, которые несут свою службу в агрессивной стране, с которой разворваны почти все связи.

Перед собравшимися выступил хор «Талавa».

Кроме того, благодаря финансированию МИДа, собравшимся был показан художественный фильм «В сети. Рождение легенды TTT» – про латышскую баскетболистку, игравшую в сборной СССР.