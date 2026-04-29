Пели песни, смотрели кино: латыши в России заранее отметили государственный праздник

Дата публикации: 29.04.2026
В Москве, в посольстве Латвии в России отметили День восстановления независимости ЛР.

Торжества прошли за неделю до праздника – День восстановления независимости официально отмечается 4 мая, а в московском посольстве его отпраздновали 28 апреля.

В посольстве собрались представители латышской диаспоры, сообщают дипломаты, которые несут свою службу в агрессивной стране, с которой разворваны почти все связи.

Перед собравшимися выступил хор «Талавa».

Кроме того, благодаря финансированию МИДа, собравшимся был показан художественный фильм «В сети. Рождение легенды TTT» – про латышскую баскетболистку, игравшую в сборной СССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал
Изображение к статье: В США в пассажирский самолет над аэропортом мог врезаться дрон
В мире
Изображение к статье: Апрель заканчивается дождём: местами возможен мокрый снег
Наша Латвия
Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!

