В нескольких вагонах оборудованы специальные VIP-номера, в которых ранее во время поездок между Ригой и Москвой ночевали особые пассажиры, сообщает передача «900 секунд» (ТВ3).

Всего для нужд отеля приспособлены пять вагонов — четыре спальных и один вагон-ресторан.

"VIP-кабины — по сути это два купе, объединённые в одно. Здесь есть все удобства, телевизор, интернет, отдельная раковина", — показал в программе «900 секунд» хозяин отеля Эдийс Вейнбергс, демонстрируя особый VIP-вагон, в котором между Москвой и Ригой когда-то путешествовала и Алла Пугачёва.

Вагоны сохранены в оригинальном виде. Также сохранилась и душевая кабина — она осталась со времён, когда эти вагоны перевозили особых пассажиров.

"Это исторически ресторан. Те, кто будет жить в вагонах, смогут здесь приготовить завтрак. Идея в том, что здесь можно очень хорошо отпраздновать день рождения", — отметил Вейнбергс.

Хозяин «Ветряных мельниц Пасиекстес» приобрёл вагоны «Latvijas ekspresis» и начал их установку позапрошлой зимой. Покупка, доставка и установка вагонов в Вентспилсском крае заняли около двух месяцев.

"Сначала идея была погрузить их на тягачи и везти по шоссе. Потом поняли, что из Риги их не вывезти — они не проходят под мостами. Поэтому их доставили по железной дороге", — добавил Вейнбергс.

Больше всего времени заняли согласования и оформление документов. Вагоны были готовы принимать гостей ещё прошлым летом, однако из-за различных бюрократических причин тогда они остались без посетителей. Эта весна станет первой, когда в них можно будет переночевать.

"Мы на финишной прямой, и думаю, что в течение ближайших двух недель уже можно будет останавливаться на ночь", — отметил владелец отеля.

Всего вагоны могут принять до 60 гостей. По словам владельца, выходные уже забронированы на всё лето вперёд, тогда как в будние дни ещё есть возможность забронировать ночёвку в железнодорожном вагоне.