Период с сентября 2025 года по март этого года в Латвии был вторым самым сухим за всю историю наблюдений, свидетельствуют обобщённые данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Средний показатель засухи и влажности за три месяца в этом году указывает на самую продолжительную экстремальную засуху с февраля 1964 года. На нескольких станциях наблюдений достигнуты рекорды по длительности экстремальной засухи, причём на станции Зиланы в Екабпилсе засуха продолжается уже полгода.

Все месяцы с августа прошлого года в Латвии были с меньшим количеством осадков, чем обычно. Объём осадков, зарегистрированный с сентября по март, стал вторым самым низким за всю историю наблюдений этого периода — с 1924 года. Ещё меньше осадков в этот период наблюдалось только в 1941–1942 годах.

Согласно показателю засухи и влажности, в этом году новые рекорды продолжительности засухи достигнуты в Земгале — на станциях наблюдений в Бауске, Добеле и Елгаве, а также в Кулдиге и Екабпилсе.

На станции наблюдений Зиланы, расположенной в Екабпилсе, экстремальная засуха продолжается с середины октября прошлого года, то есть уже 19 декад подряд. Более длительный период засухи ранее в Латвии был зафиксирован только в Вентспилсском крае, в Вичаках — он начался в декабре 1962 года и продолжался 23 декады, или 230 дней.

Показатель засухи и влажности рассчитывается на основе данных о количестве осадков и не отражает влажность почвы. После прошлогоднего дождливого лета во многих местах страны почва всё ещё остаётся достаточно влажной.

Синоптики прогнозируют, что в последний день апреля в Латвии ожидается небольшой дождь и мокрый снег, временами осадки возможны и в начале мая, однако их общее количество, вероятно, будет небольшим, поэтому засуха сохранится, а на большей части страны даже усилится.

Ранее сообщалось, что май в Латвии начнётся с резкого повышения температуры, однако по-летнему тёплые дни сменятся более прохладной погодой.