Режиссер назвал сбродом тех, кто приехал в Латвию в 40-х-50-х годах

Наша Латвия
Дата публикации: 29.04.2026
LSM.LV
Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

"Я немного работаю с русскими школьниками. В Классической пурвциемской гимназии. 10-й, 11-й, 12-й класс. Я им говорю - сейчас мы будем заниматьсь латышской культурой, но если у вас есть какие-то вопросы, которые вы не понимаете, потому что я преподаю на латышском языке, вы спокойно можете спрашивать меня на русском или на английском. Я вас уверяю, за четыре года ни разу не было ни одного вопроса на русском языке. Они всё хорошо понимают на латышском языке!", - рассказывает Рубенис.

По его словам он приводил детям гостей и ученики с ними также общались только на латышском. Он водил детей в латышские театры, дети и там спокойно задавали актерам вопросы на латышском языке.

"Но на переменах, они между собой говорят на русском зыке. Потому что они - из русских семей. И это нормально. Гораздо больше проблемы сейчас в том, что в латышских школах дети на переменах сейчас говорят на английском языке", - отмечает он.

Рубенис размышляет о том, почему у русских Латвии нет уважения к языку: "Я вот думаю, кого в эти 40-е, 50-е привозили в Латвию? Сброд! В том-то и дело. И этот сброд, который пришёл с России - они, к сожалению, не поняли, что они в другом государстве. У них была задача руссификацию сделать", - уверен Рубенис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал
Изображение к статье: В США в пассажирский самолет над аэропортом мог врезаться дрон
В мире
Изображение к статье: Апрель заканчивается дождём: местами возможен мокрый снег
Наша Латвия
Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!

