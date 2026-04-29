Сколько судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии

Дата публикации: 29.04.2026
Получил вопрос о том, сколько судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии. Здесь произошли изменения, о которых ещё не все знают, - пишет юрист Юрий Соколовский в своем Фейсбук.

Раньше, если должник получал зарплату или пенсию меньше минимальной зарплаты, судебный исполнитель не мог взыскивать с неё долг. Без особых фанфар полтора года назад были внесены изменения в закон о гражданском процессе, которые уменьшили этот минимум вдвое.

Теперь:

• должнику сохраняется 50% от минимальной зарплаты в стране (в этом году это 390 €); • а если на иждивении есть несовершеннолетние дети — дополнительно сохраняется еще 15% минимальной зарплаты на каждого ребёнка (но в сумме не более 50% от минимальной зарплаты). Из оставшейся суммы удерживается 30%. А если одновременно действуют несколько исполнительных листов — 40%. Все расчёты ведутся с суммы полученной после уплаты налогов. Этот порядок распространяется не только на взыскание с зарплаты, но и с пенсии.

Взыскание не может быть обращено на:

  1. выходное пособие, пособие на погребение, пособие супругу умершего, государственные социальные пособия, государственную поддержку ребёнку, больному целиакией, пенсию по случаю потери кормильца и компенсацию за утрату кормильца;
  2. компенсационные выплаты за износ принадлежащих работнику инструментов и иные компенсации;
  3. суммы, выплачиваемые работнику в связи с командировкой, переводом или направлением на работу в другой населённый пункт;
  4. пособия социальной помощи;
  5. алименты на ребёнка, получаемые должником в размере, установленном на основании судебного решения или соглашения, оформленного в форме нотариального акта;
  6. государственную компенсацию, выплачиваемую потерпевшим от преступлений
Читайте нас также:
#алименты #минимальная зарплата #дети
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал
Изображение к статье: В США в пассажирский самолет над аэропортом мог врезаться дрон
В мире
Изображение к статье: Апрель заканчивается дождём: местами возможен мокрый снег
Наша Латвия
Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!

