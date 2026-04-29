В Латвии при поддержке фондов Европейского союза в последние годы существенно модернизировано теплоснабжение, однако в регионах тарифы на теплоэнергию по-прежнему значительно различаются и во многих местах выше, чем в Риге, говорится в ревизии Государственного контроля, пишет ЛЕТА.

Госконтроль отмечает, что в Латвии заменены неэффективные котельные советского времени, реконструированы тепловые сети и во многих местах природный газ заменён биомассой, что увеличило долю возобновляемых энергоресурсов и снизило выбросы углекислого газа. Однако, особенно в малонаселённых местах с небольшим числом потребителей, по-прежнему работают устаревшие и экономически трудно обслуживаемые системы теплоснабжения.

Общая протяжённость тепловых сетей в Латвии составляет около 2000 километров, из них 800 километров — в Риге. В прошлом году в Латвии было произведено 7,216 миллиона мегаватт-часов теплоэнергии, из них 44%, или 3,153 миллиона мегаватт-часов, — в системе теплоснабжения Риги.

В марте этого года тарифы на теплоэнергию в Латвии составляли от 56 евро за мегаватт-час в Юмправе до 145 евро за мегаватт-час в посёлке Пенчи, тогда как в Риге тариф составлял 83 евро за мегаватт-час.

Член совета Государственного контроля Мартиньш Аболиньш подчёркивает, что не все системы централизованного теплоснабжения устойчивы в долгосрочной перспективе.

"В малых и слабо загруженных системах расходы на одного потребителя высоки. Их содержание и модернизация в будущем могут стать финансово невыгодными и привести к непосильным для жителей тарифам, если своевременно не будут приняты решения об альтернативных решениях", — отметил Аболиньш.

Он подчеркнул, что Министерству климата и энергетики необходимо обеспечить целенаправленную и основанную на данных политику развития теплоснабжения.

Хотя около 70% теплоэнергии централизованного теплоснабжения в Латвии производится из биомассы, это не всегда означает более низкие тарифы. Государственный контроль установил, что на цены существенно влияют вид топлива, затраты на рабочую силу, возраст котлов и число потребителей.

В выборке ревизии в самоуправлениях самые высокие тарифы зафиксированы для тепла, произведённого из природного газа или дров. При использовании природного газа стоимость топлива составляет от 83% до 91% тарифа, тогда как в дровяных котельных затраты на рабочую силу достигают 47–51% тарифа.

Такие технологии по-прежнему широко распространены. В включённых в выборку самоуправлениях насчитывается 102 дровяных котла со средним возрастом 16 лет и 61 газовый котёл со средним возрастом 17 лет.

Госконтроль также указывает, что в Латвии всё ещё работают системы централизованного теплоснабжения с котлами старше 20 лет, для замены которых в будущем может не быть доступного финансирования ЕС. В отдельных случаях инвестиции в модернизацию осуществлялись без средств ЕС и без достаточной оценки влияния на тариф. Например, в октябре 2025 года тариф на теплоэнергию в посёлке Стикли Вентспилсского края достиг 167,53 евро за мегаватт-час, а в Ужаве — 171,25 евро за мегаватт-час.

Некоторые самоуправления применяют единый тариф, объединяя системы теплоснабжения города и окружающих населённых пунктов в одну тарифную зону. Например, в Тукумском крае единый тариф применяется в Тукумсе, Джуксте, Семе, Слампе, Туме, Виенибе и Пуре, а в Бауском крае единый тариф будет введён с декабря 2025 года.

По мнению Государственного контроля, такой подход позволяет сгладить колебания затрат между системами разного масштаба и обеспечить более стабильный тариф, однако имеет и ограничения. В самоуправлениях без крупных городов или достаточной плотности потребления такие возможности отсутствуют. Кроме того, единый тариф может скрывать неэффективность отдельных котельных и снижать мотивацию к своевременной реорганизации проблемных систем.

Госконтроль пришёл к выводу, что в Латвии отсутствует целенаправленная политика развития теплоснабжения. Это затрудняет планирование инвестиций и увеличивает долгосрочные риски для эффективности систем, особенно в условиях, когда доступное финансирование ЕС в дальнейшем существенно сократится и каждое решение всё сильнее будет влиять на тарифы.

Анализируя государственные и рижские документы планирования, в ревизии установлено, что цель развития теплоснабжения Риги по значительному увеличению доли возобновляемых энергоресурсов не совпадает с ролью теплоэлектроцентралей АО «Latvenergo», определённой в национальных документах, по обеспечению стабильности электроснабжения.

Госконтроль также указывает, что цель снижения потерь в тепловых сетях до 10% в отопительный сезон является оптимистичной. В Латвии средний уровень потерь составляет 12%, а в Латгале — 15%. При этом лишь около 15% сетей были модернизированы при поддержке фондов ЕС.

В ревизии особое внимание уделено использованию остаточного тепла. Это тепло, которое образуется как побочный продукт в промышленных процессах, электростанциях или сфере услуг и без систем централизованного теплоснабжения или охлаждения выбрасывалось бы в окружающую среду.

Госконтроль пришёл к выводу, что в Латвии использование остаточного тепла сдерживается неясным определением, отсутствием единых принципов ценообразования и нормативной неопределённостью. В настоящее время тепло от дата-центров, очистных сооружений и производственных процессов невозможно чётко интегрировать в тарифы, так как не определено, как оценивать его стоимость и кто должен покрывать расходы на интеграцию.

По мнению Государственного контроля, такая неопределённость создаёт дополнительные риски для инвесторов и тормозит целенаправленное использование остаточного тепла, особенно в Риге, где одновременно планируется быстрый переход на возобновляемые энергоресурсы.

При реализации рекомендаций Государственного контроля Министерству климата и энергетики предстоит определить чёткие критерии развития систем теплоснабжения в рекомендациях для самоуправлений, чтобы они могли принимать взвешенные решения о модернизации, не создавая существенных рисков роста тарифов.

Также планируется установить единое определение остаточного тепла, чтобы снизить неопределённость в отрасли и способствовать его интеграции в системы теплоснабжения. Срок реализации рекомендаций — 2030 год.