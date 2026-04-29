В среду в Латвии температура воздуха не поднимется выше +6..+10 градусов, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.
День будет преимущественно облачным, более солнечно — на побережье. Существенных осадков не ожидается.
Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер.
В Риге облаков станет меньше и выглянет солнце, погода останется сухой. Слабый северный, северо-западный ветер усилится до умеренного, температура воздуха составит около +7 градусов.
Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление составит 1022–1027 гектопаскалей на уровне моря.
