В среду в Латвии температура воздуха не поднимется выше +6..+10 градусов, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

День будет преимущественно облачным, более солнечно — на побережье. Существенных осадков не ожидается.

Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер.

В Риге облаков станет меньше и выглянет солнце, погода останется сухой. Слабый северный, северо-западный ветер усилится до умеренного, температура воздуха составит около +7 градусов.

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление составит 1022–1027 гектопаскалей на уровне моря.