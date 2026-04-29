Температура воздуха в среду останется ниже +10 градусов

Наша Латвия
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Температура воздуха в среду останется ниже +10 градусов
ФОТО: LETA

В среду в Латвии температура воздуха не поднимется выше +6..+10 градусов, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

День будет преимущественно облачным, более солнечно — на побережье. Существенных осадков не ожидается.

Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер.

В Риге облаков станет меньше и выглянет солнце, погода останется сухой. Слабый северный, северо-западный ветер усилится до умеренного, температура воздуха составит около +7 градусов.

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление составит 1022–1027 гектопаскалей на уровне моря.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце
