Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В мае в Риге будет еще семь ночных автобусных маршрутов: куда можно будет доехать 1 896

Наша Латвия
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В мае в Риге будет еще семь ночных автобусных маршрутов: куда можно будет доехать
ФОТО: LETA

В ночь на 9 мая помимо ночного автобусного маршрута в аэропорт будут введены еще семь ночных автобусных маршрутов, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений муниципального ООО «Rīgas satiksme».

Ночные автобусы будут курсировать в ночи выходных — с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Автобус N1 будет ходить по маршруту «Центр — Тейка — Югла — Межциемс — Центр». Автобус N2 — «Центр — Саркандаугава — Вецмилгравис», автобус N3 — «Центр — Ильгюциемс — Даугавгрива», автобус N4 — «Центр — Иманта — Золитуде — Агенскалнс — Центр», автобус N6 — «Центр — Пурвциемс — Плявниеки — Дарзциемс — Центр», автобус N7 — «Центр — Кенгарагс — улица Латгалес — Центр», а также автобус N10 — «Центр — Агенскалнс — Зиепниеккалнс — Центр».

Ночное сообщение будет обеспечиваться до 27 сентября.

Новые маршруты дополнят уже существующее ночное сообщение, где каждую ночь между аэропортом и центром города курсирует автобус N22.

Ночное сообщение этим летом организовано на основе опыта прошлого лета — часть маршрутов сохранена, один улучшен, остальные введены заново.

На остановках, включенных в маршруты, автобус останавливается только по требованию. В ночных автобусах будут действовать те же билеты и льготы, что и в дневном общественном транспорте.

Оборот «Rīgas satiksme» в прошлом году, по предварительным данным, составил 53,622 миллиона евро, что на 2,2% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла в несколько раз — до 10,474 миллиона евро.

«Rīgas satiksme» обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на обочинах городских улиц. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео