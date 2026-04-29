В ночь на 9 мая помимо ночного автобусного маршрута в аэропорт будут введены еще семь ночных автобусных маршрутов, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений муниципального ООО «Rīgas satiksme».

Ночные автобусы будут курсировать в ночи выходных — с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Автобус N1 будет ходить по маршруту «Центр — Тейка — Югла — Межциемс — Центр». Автобус N2 — «Центр — Саркандаугава — Вецмилгравис», автобус N3 — «Центр — Ильгюциемс — Даугавгрива», автобус N4 — «Центр — Иманта — Золитуде — Агенскалнс — Центр», автобус N6 — «Центр — Пурвциемс — Плявниеки — Дарзциемс — Центр», автобус N7 — «Центр — Кенгарагс — улица Латгалес — Центр», а также автобус N10 — «Центр — Агенскалнс — Зиепниеккалнс — Центр».

Ночное сообщение будет обеспечиваться до 27 сентября.

Новые маршруты дополнят уже существующее ночное сообщение, где каждую ночь между аэропортом и центром города курсирует автобус N22.

Ночное сообщение этим летом организовано на основе опыта прошлого лета — часть маршрутов сохранена, один улучшен, остальные введены заново.

На остановках, включенных в маршруты, автобус останавливается только по требованию. В ночных автобусах будут действовать те же билеты и льготы, что и в дневном общественном транспорте.

Оборот «Rīgas satiksme» в прошлом году, по предварительным данным, составил 53,622 миллиона евро, что на 2,2% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла в несколько раз — до 10,474 миллиона евро.

«Rīgas satiksme» обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на обочинах городских улиц. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.