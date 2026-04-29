В последний день апреля синоптики обещают снег

Наша Латвия
Дата публикации: 29.04.2026
Изображение к статье: В последний день апреля синоптики обещают снег
Апрель в Латвии завершится небольшим дождем и мокрым снегом, которые пройдут в некоторых регионах страны, прогнозируют синоптики.

Во второй половине ночи территорию Латвии с северо-запада начнет пересекать зона осадков. Днем они ожидаются преимущественно в центральной и восточной части страны.

Минимальная температура воздуха ночью составит -3...+1 градус, на побережье - до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +4...+9 градусов, местами на западе - до +12 градусов.

Последний день апреля будет преимущественно облачным, со слабым и умеренным западным ветром.

В Риге утром и днем ожидается небольшой дождь, возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью составит около +1 градуса, днем повысится до +9 градусов.

#Рига #погода #Латвия #снег #прогноз #дождь #температура
