Маршрутка по вызову

Рижский планировочный регион (РПР), которые управляет окрестностями столицы, сообщил: запущен новый пилотный проект «транспорта по требованию» в поселках Лапсас (Марупский край) и Дзерумы (Кекавский край).

Воспользоваться услугой можно с 4:00 утра до 23:00 вечера. Главное условие — поездку нужно забронировать заранее в мобильном приложении ДО 14:00 предыдущего дня.

Для перевозки пассажиров будут использоваться транспортные средства вместимостью минимум 4 или 8 мест.

Машины будут курсировать как внутри самих поселков, так и доставлять людей к трем-четырем наиболее популярным точкам за их пределами. Это позволит жителям добираться до мест, где имеется общественный транспорт, а также в местные поликлиники, библиотеки или магазины.

Обычные автобусы - это дорого

Эдгарс Рантиньш, руководитель администрации Рижского планировочного региона, поясняет: «транспорт по требованию» - это замена дорогих и часто полупустых автобусав на традиционных маршрутах в малонаселенных пунктах.

Часто в таких местах полноценная автобусная сеть не развита, так как гонять большие автобусы ради нескольких пассажиров слишком дорого и невыгодно. Однако людям надо ездить.

«Транспорт по требованию — это наша концепция на ближайшее будущее», — отмечает Рантиньш. По его словам, модель позволяет обеспечивать доступность услуг за разумные деньги.

Благодаря европейскому проекту (и финансированию) специалисты смогут на практике рассчитать расходы, оценить реальный интерес жителей и в дальнейшем передать этот опыт самоуправлениям и тем, кто планирует маршруты по всей стране.

Пилотный проект будет работать в течение нескольких месяцев, пока не будут израсходованы выделенные средства из фондов Европейского союза.

«Сосед везет соседа»

Однако это не единственное новшество, которое тестируют в пригородах Риги. Параллельно с «транспортом по требованию» в пяти точках Рижского региона — Кемери (Юрмала), Лапсас, Дзерумы, Ледурга (Сигулдский край) и Саулкалне (Саласпилсский край) — испытывают систему «совместных поездок», или карпулинг, сообщает РПР.

Карпулинг (от англ. car — автомобиль, pool — объединение) — это совместные поездки на личном автомобиле, когда водитель и попутчики делят расходы на топливо и дорогу. Или говоря иначе - поездки соседей вскладчину.

РПР поясняет, как этот прогрессивный «Карпулинг» выглядит с его точки зрения: «Люди едут в одном направлении, экономя деньги, время и снижая нагрузку на дороги. Обычно такие поездки организуются через интернет. Для этого используется шведское приложение, которое адаптировали под нужды местных жителей. Идея проста: «сосед везет соседа». В приложении жители могут регистрироваться и предлагать свободные места в своих машинах, если им по пути, или же искать попутчиков».

При этом РПР отмечает очевидное: в отличие от «транспорта по требованию», на частных авто можно уехать в любом направлении по всей территории Латвии.

«Подобные платформы уже доказали свою эффективность во многих странах Европы, помогая людям объединяться для решения транспортных проблем», – резюмирует РПР. Посмотрим, как новшество воспримут латвийцы.

Мы их теряем

Чтобы воспользоваться любой из этих услуг, жителям нужно скачать на смартфон специальное приложение. Очевидно уже на этом этапе часть потенциальных клиентов в возрасте отпадет сама собой.

Партнерами проекта выступают думы Юрмалы, Кекавы, Марупе, Сигулды и Саласпилса. После завершения тестового периода власти проанализируют экономическую выгоду и отзывы людей, чтобы решить, стоит ли внедрять такие альтернативные перевозки на постоянной основе.

Почему обычных рейсов будет меньше

Убытки региональных перевозчиков (обычных рейсовых автобусов) из-за роста цен на топливо, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, увеличиваются на 700 000 евро в месяц, в связи с чем с мая возможны изменения в выполнении рейсов, заявила в середине апреля Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков.

Президент ассоциации Иво Ошениекс отметил, что расходы на дизельное топливо у поставщиков услуг общественного транспорта составляют от 25% до 30% от общих затрат, поэтому каждый непредсказуемый рост цен приводит к дополнительным расходам, которые необходимо компенсировать.

Сейчас эти расходы, по словам Ошениекса, возлагаются на самих перевозчиков, но учитывая, что государство до сих пор не нашло механизм компенсации ежемесячных убытков, нести дополнительные убытки на своих плечах больше невозможно.

Что в итоге: региональные пассажирские автоперевозчики предупредили, что уже с мая может быть урезано количество рейсовых автобусов.

Одно из возможных следствий: дети в провинции смогут добираться в школы только через день.