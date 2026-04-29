Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Звериный аутлет - горы одежды в лесу шокировали жителей 1 980

Наша Латвия
Дата публикации: 29.04.2026
соцсети
Изображение к статье: Звериный аутлет - горы одежды в лесу шокировали жителей

Житель Екабпилса Айварс сообщил о загрязнении лесной территории недалеко от заброшенного доломитового производства. К посту мужчина приложил видео с разбросанной одеждой и отходами.

Публикация вызвала широкий резонанс. Пользователи шокированы увиденным и резко осуждают действия неизвестных, выбросивших мусор в лесу.

Многие комментаторы отмечают, что подобные действия недопустимы, особенно с учётом того, что в стране доступны контейнеры для сбора одежды и возможности утилизации отходов.

«В приютах для животных такие вещи иногда пригодились бы, механикам — чтобы вытирать руки или детали — лучше бы отвезли туда. В конце концов, есть много людей, которым нужна помощь после пожаров. Неужели обязательно выбрасывать всё в лес?!»

Некоторые предполагают, что речь может идти о выброшенных непроданных или ненужных вещах, возможно, со складов или магазинов.

«Это уже не случайность, а систематическое загрязнение», — отмечают пользователи, указывая, что на месте регулярно появляются новые мешки с вещами.

“Живу в Огрском крае. Гуляю по лесу и часто вижу подобные картины . А ведь это делают ,,люди’’ ( не самые бедные ) имеющие автомобили , неужели не хватает средств и самое главное МОЗГОВ вывести это на свалку? Когда я это вижу, первая мысль “Чтоб у тебя руки отсохли”.

Другие призывают сообщать о подобных случаях ответственным службам или фиксировать нарушения с помощью камер видеонаблюдения, чтобы установить виновных.

#мусор #экология #одежда #лес
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео