Житель Екабпилса Айварс сообщил о загрязнении лесной территории недалеко от заброшенного доломитового производства. К посту мужчина приложил видео с разбросанной одеждой и отходами.

Публикация вызвала широкий резонанс. Пользователи шокированы увиденным и резко осуждают действия неизвестных, выбросивших мусор в лесу.

Многие комментаторы отмечают, что подобные действия недопустимы, особенно с учётом того, что в стране доступны контейнеры для сбора одежды и возможности утилизации отходов.

«В приютах для животных такие вещи иногда пригодились бы, механикам — чтобы вытирать руки или детали — лучше бы отвезли туда. В конце концов, есть много людей, которым нужна помощь после пожаров. Неужели обязательно выбрасывать всё в лес?!»

Некоторые предполагают, что речь может идти о выброшенных непроданных или ненужных вещах, возможно, со складов или магазинов.

«Это уже не случайность, а систематическое загрязнение», — отмечают пользователи, указывая, что на месте регулярно появляются новые мешки с вещами.

“Живу в Огрском крае. Гуляю по лесу и часто вижу подобные картины . А ведь это делают ,,люди’’ ( не самые бедные ) имеющие автомобили , неужели не хватает средств и самое главное МОЗГОВ вывести это на свалку? Когда я это вижу, первая мысль “Чтоб у тебя руки отсохли”.

Другие призывают сообщать о подобных случаях ответственным службам или фиксировать нарушения с помощью камер видеонаблюдения, чтобы установить виновных.