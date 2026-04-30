Апрель заканчивается дождём: местами возможен мокрый снег

Наша Латвия
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Апрель заканчивается дождём: местами возможен мокрый снег
ФОТО: LETA

Погода остаётся нестабильной — в последний день месяца в части Латвии вернутся осадки и прохлада.

В четверг, 30 апреля, в центральных и восточных районах страны ожидается небольшой дождь, местами — с мокрым снегом, сообщают синоптики. Небо будет в основном облачным, но в Курземе местами прояснится, а утром солнце может появиться и в Латгале.

Температура поднимется до +4…+9 градусов, на западе — местами до +12. Ветер западный, слабый или умеренный.

В Риге возможен небольшой дождь, ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное, воздух прогреется примерно до +9 градусов.

Погоду сейчас определяет тёплый атмосферный фронт — уже в начале мая ожидается более по-летнему тёплая погода.

