Диверсия в здравоохранении: врачи уверены, что после перехода на электронные направления будет хаос

Наша Латвия
Дата публикации: 30.04.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Диверсия в здравоохранении: врачи уверены, что после перехода на электронные направления будет хаос

Семейные врачи с тревогой ждут первого рабочего дня после праздничных выходных, так как 5 мая вступают в силу правила, согласно которым врач сможет выписать направление пациенту только в электронном виде в системе электронного здоровья (e-veselība).

5 мая вступают в силу поправки к правилам о единой электронной информационной системе сферы здравоохранения, согласно которым врачи больше не смогут выписывать направления в бумажном формате. Внедрение электронных направлений было начато 20 ноября, а переходный период длился до мая этого года. Изменения обоснованы введением принципа "Одно направление - одна запись", чтобы уменьшить количество пропущенных визитов, сделать систему записи пациентов более прозрачной и улучшить планирование и организацию услуг здравоохранения.

Однако в системе по-прежнему много недостатков, поэтому следует считаться с длинными очередями к врачам.

"Я уверен, что мы к этому не готовы", - заявил президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс.

Однако Дзалбс отмечает, что e-veselība для врачей по-прежнему является болезненной темой, и большинство семейных врачей предпочитают не работать с этой системой напрямую, а используют различные так называемые системы-интеграторы, которые удобнее и позволяют сохранять больше информации. У врачей есть опасения, не возникнут ли с 5 мая новые проблемы с направлениями. В системе по-прежнему достаточно много явных недостатков, системы-интеграторы не всегда полностью совместимы, и это может привести к новому кризису доступности здравоохранения.

"Если эта интеграция не произошла полноценно, а осталась всего пара дней до ее введения, то у нас снова будут достаточно большой кризис и бесконечные очереди", - говорит Дзалбс.

