До +25 и грозы: длинные выходные в Латвии будут почти летними 0 663

Наша Латвия
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: До +25 и грозы: длинные выходные в Латвии будут почти летними
ФОТО: LETA

После холодного апреля придёт резкое потепление — но с переменчивой погодой и локальными дождями.

По прогнозам синоптиков, ближайшие четыре выходных станут самыми тёплыми за последние семь месяцев. Уже 1 мая будет в целом солнечно и сухо: днём от +10 на побережье до +20 на западе страны.

В субботу потеплеет до +18…+23 градусов (у моря прохладнее), день обещает быть солнечным, но с более ощутимым ветром.

В воскресенье станет ещё теплее — до +24, однако местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и порывы ветра.

В День восстановления независимости Латвии погода останется тёплой: в отдельных районах до +25 градусов, но с облаками, дождями и грозами.

С начала следующей недели температура снова пойдёт вниз, а к её концу возможны даже ночные заморозки.

Осадки в эти дни частично ослабят засуху, но не везде — в ряде районов она может сохраниться или усилиться.

