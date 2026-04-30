Сейм в четверг, 30 апреля, принял поправки к закону о Земессардзе, расширяющие участие общества в обороне государства. Главное нововведение — статус сторонника Земессардзе: он позволит людям, которые не могут служить по состоянию здоровья или возрасту, помогать Земессардзе своими знаниями и навыками.

Цель поправок — укрепить потенциал Земессардзе, повысить качество отбора личного состава и обеспечить устойчивость службы, а также расширить круг тех, кто связан с гособороной.

Кто может стать сторонником

Статус сторонника Земессардзе может получить гражданин Латвии старше 18 лет, добровольно желающий оказывать поддержку и заключивший соответствующий договор. Статус также может быть присвоен общественной организации или объединению организаций — условия для юридических лиц правительство определит дополнительно.

Конкретные права и обязанности сторонников, а также порядок взаимодействия с Земессардзе правительство должно разработать до конца текущего года.

Кому статус не дадут

Стать сторонником не смогут люди, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления, а также осужденные за умышленное или совершенное по неосторожности уголовно наказуемое деяние. Статус также не получат состоящие на учете у нарколога или психиатра и лица с хроническими психическими расстройствами.

Закрыт путь и для бывших сотрудников или агентов спецслужб СССР, Латвийской ССР, а также любого государства, не входящего в НАТО или Евросоюз.

Если человек признан несоответствующим интересам национальной безопасности по заключению Службы военной разведки и безопасности, он не сможет претендовать на статус в течение пяти лет, после чего потребуется повторная проверка.

Компенсации и гарантии

Если сторонника привлекают к поддержке учений или выполнению служебных задач на восемь и более часов в сутки, ему положен армейский паек или денежная компенсация вместо него.

В случае ущерба здоровью сторонник вправе получить оплачиваемую медицинскую помощь — порядок ее предоставления и оплаты также предстоит определить правительству. Если сторонник погибнет или умрет при выполнении задания, похороны будут проведены за государственный счет. Связь гибели или ранения с выполнением задания устанавливается в ходе служебного расследования.

Другие изменения

Поправки также разрешают учебным заведениям и работодателям освобождать земессаргов от учебы и работы на срок до полутора лет — не только для участия в международных операциях и силах быстрого реагирования, но и для подготовительных учений перед такими заданиями.

Предусмотрена частичная компенсация в случаях, когда гибель или вред здоровью земессарга наступили в период службы, но не связаны непосредственно с выполнением задания или умышленными действиями.

Отныне в Земессардзе смогут вступать военнослужащие Службы государственной обороны и резервисты. Кроме того, закон открывает двери для граждан Латвии, проходящих службу во внутренних структурах — в частности, в полиции и других ведомствах МВД. До сих пор закон это запрещал; теперь они смогут получить военную подготовку в рядах Земессардзе.