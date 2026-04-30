Армию Латвии ждёт пересмотр структуры и доктрины из-за войны в Украине - командующий НВС 0 524

Наша Латвия
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Армию Латвии ждёт пересмотр структуры и доктрины из-за войны в Украине - командующий НВС
ФОТО: LETA

Латвийские вооружённые силы готовятся к изменениям, которые могут затронуть управление, технологии и саму структуру армии — это реакция на опыт современной войны и новые угрозы в регионе.

Командующий Национальными вооружёнными силами Каспарс Пуданc в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения заявил, что Латвию ждёт более глубокая трансформация армии с учётом затянувшейся войны России против Украины. По его словам, первый год на посту был посвящён стратегическому анализу — военные изучали, как меняется характер боевых действий и какие выводы необходимо сделать.

В рамках этого анализа были проведены два крупных исследования под руководством генералов. Они показали, что армии потребуется не только обновление подходов, но и возможные изменения в доктрине и общей структуре.

Сейчас новые решения проверяются на практике — в ходе учений оценивается, как современные технологии, включая автономные системы и цифровое управление, могут повысить эффективность армии. Речь идёт о более гибком и технологичном подходе к ведению боевых действий.

При этом, как подчеркнул командующий, реформы не будут спонтанными. Все изменения планируется внедрять на основе анализа и тестирования, а не быстрых политических решений.

Отдельное внимание уделяется текущей ситуации с безопасностью. Военные готовятся к различным сценариям, включая инциденты на границе, и корректируют планы обороны с учётом опыта Украины.

Одно из ключевых изменений касается реагирования на беспилотники: решения в таких ситуациях должны приниматься быстрее и на более низком уровне командования, без длительных согласований.

Для Латвии это означает переход к более современной модели армии, где важны скорость реакции, технологии и адаптация к новым типам угроз.

Опыт войны в Украине ускоряет реформу НВС, делая ставку на гибкость, технологии и децентрализацию решений.

