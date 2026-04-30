Если вдуматься, то почти каждый из нас хотя бы раз в жизни управлял электромобилем. «Тем, кому за...», наверняка помнят, что в старых луна-парках были подсоединенные к контактной сети машинки, которыми было так весело сталкиваться. Выходит, что сейчас мы примерно на том же уровне, только токоприемники теперь подсоединены к государственному бюджету и дотациям Евросоюза.

Довести долю «зеленого» транспорта до 29%

На днях очередное ирано-американское перемирие совпало с моим еженедельным ритуалом заправки – и впервые за месяц дизель стоил меньше 2 евро за литр. Но это, понятное дело, ненадолго…

Так или иначе, война в Персидском заливе войной, а планы ЕС – планы народа! Всего 4 года остается до заветной цели, ведь Брюссель приказал сократить выбросы газов, вызывающих потепление атмосферы, аж на 55%. Для Латвии еще два года назад был принят специальный Национальный план климата и энергетики. В частности, к 2030 году предполагается поднять долю не-эмиссионного транспорта в республике до 29% (не только электро-, но и водородо-мобилей, выдыхающие чистый водяной пар!).

На сегодня же именно транспорт Латвии производит 31,4% всех выбросов; 97% их коих приходится на автомашины (прочее – самолеты, поезда, корабли). Средний возраст местного автомобиля – 13 лет. Вроде бы при этом машина уж точно не является роскошью, но при этом «транспортная бедность», т.е. затруднения с передвижением, касается 243 тысяч домохозяйств страны.

Дабы провести искомую декарбонизацию – т.е. переход на транспорт, не вызывающий выбросов в атмосферу, Латвии необходимо инвестировать, для начала, 2,9 миллиарда евро. Несколько больше военных расходов на 2026 год. Денюжки из вышеперечисленной суммы уже освоили на 41%, хотя, как указал в недавнем отчете Государственный Контроль Латвии, «ограниченное финансирование переделено на другие мероприятия без влияния на цели 2030 года». В частности, более 100 миллионов «климатических» евро уже потратили на Rail Baltica.

Главный вывод, который сделали ревизоры: «Достижение климатических целей в транспортной отрасли находится под угрозой»!

Сложность еще и в том, что от «зеленого курса» ЕС стараются отщипнуть свою долю практически все гражданские ведомства, так или иначе, связанные с экономикой Латвии – всего 7 министерств.

С 2028 года на традиционные заправки лучше не заезжать

Всем, кто обдумывает ныне перемену средства передвижения – на электротранспорт, следует учесть, что спустя 2 года в Латвии должна вступить в силу EU ETS 2 (Система торговли выбросами 2) – новая директива ЕС, устанавливающая сбор на выбросы CO2 от топлива, используемого в автомобильном транспорте и – что важней всего! – при отоплении зданий. Так что, если даже вы приобретете маленький электромобильчик, то государство тем или иным способом вынет эти же деньги через коммунальные счета…

На 2026-2032 годы в стране объявлен целый ряд мероприятий т.н. Латвийского социального климатического фонда. В частности:

Автотранспорт по запросу в отдаленные сельские регионы – 36,6 млн евро;

Поддержка приобретения безэмиссионных и малоэмиссионных транспортных средств для оказывающих социальные и медицинские услуги – 28,1 млн евро;

Поддержка приобретения электромобилей для малозащищенных домохозяйств – 70 млн евро;

Развитие микромобильности – 26 млн евро;

Поддержка приобретению технических вспомогательных средств для малозащищенных групп – 15 млн евро;

Улучшение доступности для железнодорожных станций – 1,5 млн евро;

Поддержка батарейным электропоездам – 39,6 млн евро.

Тем самым, всего за деньги ЕС у нас обогатят население по линии «зеленой повестки» на 216 777 903 евро. Посмотрим, можно ли будет тем самым искоренить т.н. «транспортную бедность», когда авто имеется, но средств на топливо нету, техосмотра оно не прошло, стоит и ржавеет на хуторе, а утилизировать тоже стоит немало…

Рост – в 21 раз

Такой сумасшедший бум у нас показали электромобили с 2020 по 2025 год. В начале десятилетия их имелось 658, ныне около 14 тысяч, а к 2030 году обещают 20 тысяч.

На это потребуются инвестиции в размере 600 млн евро, в том числе и частные. Кстати, владельцам гибридных машин, которые, хотя и частично, но все же используют двигатели внутреннего сгорания, придется смириться с отменой поддержки – ведь в тех же Германии, Эстонии, Литве, гибриды не спонсируют.

Всего же за последние 5 лет по линии поддержки покупателям электромобилей были выделены около 31 миллиона евро. Но, пожалуй, самой главной мотивацией – по крайней мере для пользователей в Риге – была возможность использовать для движения полосу общественного транспорта, а также бесплатно парковаться на муниципальных стоянках.

Увы, власти нашей столицы, хотя и «прогрессивные», но решили от последней опции постепенно отказываться (начнут с почасового пользования, после коего будет уже платный тариф). Ибо собственники электроавто фактически используют паркинги для постоянного хранения своих транспортных средств! Подсчитано также, что от такой льготы бюджет Риги в прошлом году потерял 1 456 764 евро.

Что такое социальный лизинг

Таким термином у нас обозначают поддержку приобретения электромобилей все теми же группами «транспортной бедности». Государство намерено принять на себя обязательства по началу пользования машиной, а месячные платежи водителя составят – 75-150 евро. Предполагается, что такую возможность сумеют позволить себе даже те, кто имеет «на руки» около 1000 евро в месяц. Ну это, конечно, крайне оптимистические прогнозы – ведь никто не знает, какими через год-два будут расходы на еду и коммуналку.

В любом случае, государство готовится ко всеобщей электрификации транспорта. За счет бюджета создана базовая сеть зарядных станций по всей Латвии – 139 штук. Однако, не всем пользователям расположение пунктов кажется оптимальным, загрузка станций порой отличается в десятки раз – потому в среднем за год государственная система несет убытки в 380 тысяч евро, всего же за минувшую пятилетку зарядный бизнес принес казне урон в 2,37 миллиона.

Ну и наконец, все же стоит поговорить о цене вопроса. В Латвии электромобили варьируются от 15 тысяч евро за подержанные модели до 40-50 тысяч евро за новые. Бюджетные новые модели стартуют от 38 тысяч евро, в то время как популярные на вторичном рынке варианты можно найти за 13-25 тысяч евро.

А вот стоимость сервиса электромобилей – это уже совсем другая история!