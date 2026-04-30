Морской кулак против России: Латвия вошла в военный альянс, в который не взяли США

Дата публикации: 30.04.2026
Латвийский флот готов в поход.

Великобритания представила план создания военно-морского альянса на базе Объединенных экспедиционных сил (JEF) из десяти стран для противодействия морской угрозе со стороны России, пишет Euractiv.

Первый морской лорд (главком британских ВМС) генерал сэр Гвин Дженкинс пояснил, что инициатива направлена на защиту Северо-Западной Европы, Северной Атлантики и Крайнего Севера.

JEF — это возглавляемая Британией коалиция из десяти стран Балтии и Северной Европы. Кроме Британии в нее входят Латвия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

Главком ВМС сообщил, что уже провел встречу с командующими военно-морскими силами союзных стран. Для справки: Военно-морскими силами Латвии командует адмирал флота Марис Поленц.

«Необходимость перевооружения и повышения боеготовности страны стала абсолютной необходимостью». Просто поддерживать «приемлемый статус-кво» недостаточно. Мы находимся на переломном этапе», — отметил генерал в речи, в которой изложил, как военно-морской флот будет готов к войне к 2029 году, его слова приводит The Times.

Дженкинс пояснил, что многонациональные военно-морские силы во главе с Британией будут иметь возможность заменять, обмениваться и комбинировать оборудование, боеприпасы и персонал. Они будут использовать общие системы и платформы, цифровые сети, логистику и запасы. Командование союзными флотами будет осуществляться из Нортвуда (Лондон).

Он подчеркнул, что нужно углублять партнерство для создания коллективной боевой мощи с целью сдерживания вдоль открытой морской границы с Россией.

Дженкинс заверил, что его план по преобразованию военно-морского флота обеспечит Великобритании возможность пережить затяжной конфликт с равным по силе противником и одержать победу.

