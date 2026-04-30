На Центральном вокзале Риги в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica" начаты работы по остеклению фасада и крыши здания, сообщили агентству ЛЕТА в ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), ответственном за реализацию проекта в Латвии.

В EDzL также сообщили, что начаты заключительные работы по монтажу стеклянных элементов в пассажирских навесах над платформами. Планируется, что работы по остеклению продлятся примерно три–четыре месяца.

Таким образом здание вокзала постепенно приобретёт запланированный архитектурный облик. Общий объём остекления нового здания составляет 1500 квадратных метров.

Член правления EDzL Янис Наглис отметил, что это важный этап строительства южной части здания Центрального вокзала Риги, который существенно изменит визуальную идентичность станции и обозначит её превращение в современный транспортный узел европейского уровня.

«Полное строительство железнодорожных систем продолжится и в последующие годы. Планируется, что движение поездов сможет полноценно использовать южную часть станции с лета 2028 года, а соединение со станцией Rail Baltica у аэропорта предусмотрено к концу 2029 года», — отметил Наглис.

В EDzL указали, что строительные работы в южной части нового Центрального вокзала Риги в настоящее время ведутся в соответствии с заключённым договором с Центральным агентством финансов и договоров (CFLA) по проекту строительства южной части станции. Общая стоимость договора составляет 138,7 миллиона евро, из которых финансирование Фонда восстановления Европейского союза (ЕС) — 114,628 миллиона евро, а финансирование государственного бюджета — 24,072 миллиона евро.

Договор был подписан в ноябре 2025 года и предусматривает, что основные работы — укладка крыши, строительство фасада, навесов над платформами, отделочные работы, создание инфраструктуры доступа пассажиров, а также механические, электрические и сантехнические работы — должны быть завершены до 31 августа 2026 года, после чего будет выдано подтверждение о завершении основных работ.

Строительные работы на объекте выполняет объединение строителей "BeReRix".

Исполнительный директор "BeReRix" Гунтис Аболтиньш-Аболиньш отметил, что работы продолжаются в соответствии с планом, чтобы во второй половине этого года передать заказчику южную часть здания станции, включая платформы, информационные системы и необходимую инфраструктуру.

Он подчеркнул, что одним из условий использования финансирования Фонда восстановления ЕС были очень сжатые сроки строительства, что потребовало высокой мобилизации ресурсов для согласования графиков мировых производителей и поставщиков с графиком работ в Латвии и зимним сезоном. По его словам, проект будет сдан в срок и в соответствии с требованиями.

В начале 2026 года "BeReRix" завершило строительство несущих металлических конструкций крыши нового здания станции и продолжает устройство изоляционных слоёв и установку архитектурных металлических панелей. Также завершено строительство несущих конструкций пассажирских навесов, образующих единую линию вдоль платформ — от нового здания станции до входов в лифты на три новые платформы.

Функции инженера FIDIC, строительного надзора и экспертизы на объекте выполняет ООО "Forma 2".

Договор также предусматривает участие в проекте в качестве партнёра АО "Latvijas dzelzceļš" (LDz). Как потенциальный управляющий инфраструктурой, LDz активно участвует в решении вопросов передачи и управления объектом, чтобы своевременно обеспечить необходимую информацию и техническую готовность для выполнения функций управляющего.

Южная часть здания Центрального железнодорожного вокзала Риги сможет полноценно выполнять функции пассажирской станции после завершения работ по инфраструктуре колеи 1520 мм. Полный ввод в эксплуатацию связан с завершением этой инфраструктуры, которое в настоящее время планируется к середине 2028 года.

Ранее сообщалось, что стоимость первого этапа проекта "Rail Baltica" в странах Балтии может достичь 14,3 миллиарда евро, из них в Латвии — 5,5 миллиарда евро, однако с учётом индексации сумма может возрасти до шести миллиардов евро.

Общая стоимость проекта в странах Балтии, согласно анализу затрат и выгод, может достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года общая стоимость проекта оценивалась в 5,8 миллиарда евро.

Проект "Rail Baltica" предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с другими странами Европы. В Балтийских странах планируется построить новую железнодорожную линию длиной 870 километров с европейской шириной колеи (1435 мм) и максимальной скоростью поездов до 240 километров в час.

EDzL является полностью принадлежащим государству капитальным обществом с основным капиталом 4,445 миллиона евро.