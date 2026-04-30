Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Несколько десятков человек у Сейма протестовали против содержания кур-несушек в клетках 1 191

Наша Латвия
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Несколько десятков человек у Сейма протестовали против содержания кур-несушек в клетках
ФОТО: LETA

В четверг утром у здания Сейма в Риге проходил митинг, на который собрались несколько десятков человек, выражая протест против содержания кур-несушек в клетках, пишет ЛЕТА.

Участники акции пришли с плакатами и транспарантами с изображениями животных, а также с надписями «Свободу курам!», «Клетки для кур — в прошлое!», «Это неправильно!» и «Пожалуйста, помогите мне!». На некоторых плакатах были изображены сердечки с силуэтами животных, подчёркивая посыл акции о благополучии и правах животных.

Во время митинга участники с помощью мегафона обращались к прохожим и депутатам, призывая законодателей принять более строгие решения в сфере защиты животных и «способствовать переходу к более гуманной сельскохозяйственной практике».

На месте присутствовали и представители Государственной полиции, которые следили за общественным порядком.

Как уже сообщало агентство ЛЕТА, запрет на содержание кур-несушек в клетках с переходным периодом до 2030 года в Латвии существенно не повлияет на цены на яйца, потребление и налоговые поступления, затронув лишь небольшую часть отрасли, следует из экономического анализа влияния запрета.

В анализе указано, что Латвия является нетто-экспортёром яиц и яичных продуктов с высоким уровнем самообеспеченности и в 2024 году заняла второе место в мире по объёму экспорта яиц на душу населения. В отрасли уже происходит быстрый переход к бесклеточному производству — крупнейшие производители, в том числе «Balticovo» и «Alūksnes putnu ferma», реализуют масштабные инвестиции и планируют полностью или почти полностью отказаться от клеточных систем ещё до вступления запрета в силу.

Отчёт подготовлен в связи с рассматриваемым в Сейме законопроектом о запрете клеток, первоначальная аннотация к которому, по оценке ответственной комиссии, не давала достаточного экономического обоснования соразмерности предлагаемого регулирования. Авторы анализа отмечают, что было необходимо объективно оценить, как запрет повлияет на отрасль производства яиц, потребительские цены, инвестиции компаний, налоговые поступления и конкурентоспособность Латвии.

Отчёт подготовили экономические аналитики Гатис Эглитис и Артур Канепайс. В анализе использованы микроэкономические расчёты, финансовые данные отрасли, оценки эластичности цен и спроса, а также данные Центрального статистического управления, Продовольственно-ветеринарной службы и институтов Европейского союза.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео