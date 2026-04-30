В четверг утром у здания Сейма в Риге проходил митинг, на который собрались несколько десятков человек, выражая протест против содержания кур-несушек в клетках, пишет ЛЕТА.

Участники акции пришли с плакатами и транспарантами с изображениями животных, а также с надписями «Свободу курам!», «Клетки для кур — в прошлое!», «Это неправильно!» и «Пожалуйста, помогите мне!». На некоторых плакатах были изображены сердечки с силуэтами животных, подчёркивая посыл акции о благополучии и правах животных.

Во время митинга участники с помощью мегафона обращались к прохожим и депутатам, призывая законодателей принять более строгие решения в сфере защиты животных и «способствовать переходу к более гуманной сельскохозяйственной практике».

На месте присутствовали и представители Государственной полиции, которые следили за общественным порядком.

Как уже сообщало агентство ЛЕТА, запрет на содержание кур-несушек в клетках с переходным периодом до 2030 года в Латвии существенно не повлияет на цены на яйца, потребление и налоговые поступления, затронув лишь небольшую часть отрасли, следует из экономического анализа влияния запрета.

В анализе указано, что Латвия является нетто-экспортёром яиц и яичных продуктов с высоким уровнем самообеспеченности и в 2024 году заняла второе место в мире по объёму экспорта яиц на душу населения. В отрасли уже происходит быстрый переход к бесклеточному производству — крупнейшие производители, в том числе «Balticovo» и «Alūksnes putnu ferma», реализуют масштабные инвестиции и планируют полностью или почти полностью отказаться от клеточных систем ещё до вступления запрета в силу.

Отчёт подготовлен в связи с рассматриваемым в Сейме законопроектом о запрете клеток, первоначальная аннотация к которому, по оценке ответственной комиссии, не давала достаточного экономического обоснования соразмерности предлагаемого регулирования. Авторы анализа отмечают, что было необходимо объективно оценить, как запрет повлияет на отрасль производства яиц, потребительские цены, инвестиции компаний, налоговые поступления и конкурентоспособность Латвии.

Отчёт подготовили экономические аналитики Гатис Эглитис и Артур Канепайс. В анализе использованы микроэкономические расчёты, финансовые данные отрасли, оценки эластичности цен и спроса, а также данные Центрального статистического управления, Продовольственно-ветеринарной службы и институтов Европейского союза.