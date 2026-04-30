Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

В пятницу ожидается преимущественно солнечная погода, более облачно будет в восточной части страны. Существенных осадков не ожидается.

И ночью, и днем будет дуть слабый западный, северо-западный ветер. В ночные часы местами образуется туман.

Температура воздуха ночью опустится до 0..+5 градусов. Максимальная температура днем ожидается от +10 градусов местами на побережье и +14 градусов в Латгале до +20 градусов местами в западной части страны.

Отметка в +20 градусов в этом году еще не была достигнута. В предыдущий раз такая теплая погода в Латвии была в сентябре.

В Риге май начнется с сухого и преимущественно солнечного дня, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, местами в пригородах до +1 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +17..+18 градусов, более прохладный воздух сохранится на морском побережье.