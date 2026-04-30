Жители Риги время от времени в социальных сетях обсуждают поведение контролёров общественного транспорта, работающих в компании Rīgas satiksme. На этот раз некий Крис Цибульскис в соцсети Threads задал компании вопрос, почему именно в конце месяца проверки становятся более частыми, а сами контролёры — более резкими.

По словам автора публикации, в последние дни месяца создаётся ощущение, что контролёры «повсюду», и их главная цель — поймать как можно больше безбилетников. Он также предположил, что сотрудники могут работать по определённым нормам или получать бонусы за количество выявленных нарушений.

“Добрый вечер! Хотел спросить, почему именно в конце месяца ваши билетные контролёры становятся особенно грубыми и агрессивными по отношению к людям? И почему такая большая активность именно в завершении месяца? Ощущение, что повсюду эти тёмно-синие кители, и глаза у них издалека блестят — лишь бы какого-нибудь безбилетника поймать. Требуется ли от них выполнение месячных норм, или какой-то бонус зависит от объёма «улова»? Хотелось бы понять, почему эти люди чувствуют себя такими взвинченными. Спасибо”, – написал мужчина.

Официальных комментариев от Rīgas satiksme на момент публикации не поступало.

В комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые встали на сторону контролёров, отмечая, что проблема кроется не в проверяющих, а в самих нарушителях. «Вы направляете критику не на тех, кто нарушает правила, а на тех, кто выполняет свою работу», — отметил один из комментаторов.

Другие пользователи выдвинули более ироничные версии. Так, один из комментаторов предположил, что усиление проверок может быть связано с необходимостью выполнения нормативов к концу месяца, а другой пошутил о влиянии полнолуния.